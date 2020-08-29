Son dakika... Süre uzatıldı! 31 Aralık'a kadar ücretsiz kullanılacak

Bakanlık açıklamasında, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye’de kontrolde tutulmasına karşın halen vaka sayılarının günlük bin 400’ü geçtiği anımsatılarak, sağlık çalışanlarının vaka sayılarını düşürmek ve hastaları iyileştirmek amacıyla büyük özveriyle mücadele ettiği vurgulandı. “Sağlık çalışanlarımızın eforunun, gayretinin, özverisinin hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz." ifadelerinin yer aldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde bulunan, TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından işletilen Marmaray ve Başkentray ile TCDD'nin ortağı olduğu İZBAN'dan sağlık çalışanlarının 31 Ağustos 2020 tarihine kadar ücretsiz yararlanmasına ilişkin kararın süresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı."

Bakanlık açıklamasında, sağlık çalışanlarının, İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir'de İZBAN'dan 22 Mart 2020 tarihi itibariyle ücretsiz faydalandığı anımsatılarak, söz konusu tarihten 28 Ağustos’a kadar geçen 5 aylık süreçte toplam 1 milyon 278 bin sağlık çalışanının Marmaray, Başkentray ve İZBAN'ı ücretsiz olarak kullandığı bilgisi yer aldı.