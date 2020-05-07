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GeriEkonomi Son dakika... Skandala imza atmıştı! Nissan CEO’suyla ilgili önemli gelişme
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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 17:00,Son Güncelleme:

Son dakika... Skandala imza atmıştı! Nissan CEO’suyla ilgili önemli gelişme

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JAPONYA’da ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un İstanbul üzerinden Lübnan’a kaçırılmasıyla ilgili aralarında özel bir jet şirketinin müdürü Okan Kösemen’in de bulunduğu 7 kişi hakkında Suçu bildirmeme" suçundan dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada özel bir jet şirketinin müdürü tutuklu Okan Kösemen ile dört tutuklu pilot N.P, Ö.B.B., S.K., B.K.S ve 2 tutuksuz hostes F.K. ile İ.M.H. hakkında iddianame hazırlandı. Asliye ceza mahkemesinde gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından CEO’nun kaçırılmasıyla ilgili 7 kişinin yargılanması önümüzdeki günlerde görülecek.

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