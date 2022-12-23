Son dakika: Sıfır Atık 5 yaşında! Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlamıştı... Dünya markası oldu!

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Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, 5 yıllık süreçte ekonomik olarak 62.2 milyar TL kazanç sağladı. Sıfır Atık Projesi'nin, 20 yılda ekonomiye 100 milyar TL katkı sunarak, 20 bin kişiye de yeni istihdam alanları açması hedefleniyor.

Proje kapsamında bugün Haliç Kongre Merkezi'nde 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni düzenlenecek. Zirve, Emine Erdoğan'ın katılımıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde yapılacak.

Konuyla ilgili konuşan Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Proje bugün yerelden tüm dünyaya yayılmış durumda. Bugün 150 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulanıyor. Atıklarının yüzde 27'sini dönüştüren bir ülkeyiz. Son 10 dakikada dünyada 5 bin 900 ton plastik atık oluştu. Dünyada son 10 dakikada 25 bin ton gıda çöpe atıldı. Sıfır atık 105 ülkenin katılımıyla dünya markası oldu.

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Kurum "Emine Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyonu kendisi de sahiplenerek her projede yanımızda oluyorlar, olmayı sürdürüyorlar. Sıfır atık maviyle kıyılarımızı, denizlerimizi göllerimizi koruyoruz. 81 ilimizde Millet Bahçeli projelerini yapıyoruz. 174 milyon m2 ye ulaştık. Atıklarımızı ayrıştırıyoruz, yağmur sularını kullanıyoruz. Orta dünyamızı, ülkemizi korumak adına önemli adımlar atıyoruz" ifadesini kullandı.

"370 TON ATIK OKYANUSLARA KARIŞTI"

Bakan Kurum "5 bin 900 ton plastik atık oluştu. 370 ton atık okyanuslara karıştı. Yediğimiz balıklarla birlikte plastikleri de yiyoruz. 20 DENİZ kuşu, 20 deniz kaplumbağası öldü. 77 hektarlık orman alanı yandı kül oldu. Yine atık gıdalar var. Birçok dünya ülkesi bugün açılıkla mücadele ediyor. Son 10 dakikada 25 bin ton yemek çöpe atıldı. O yüzden hemen şimdi acilen geleceğimize iyi bir nesil bırakmak için bu mücadeleyi kararlı atmak zorundayız. Sıfır atık çok önemli. Bu mücadele uluslararası hale geldi" dedi.

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"ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

2053'te sıfır emisyonun yakalanacağını belirten Bakan Kurum "Biz Sıfır atık projesini siyaset üstünü görüyoruz. 85 milyonun hep birlikte ele ele vererek, dünyamıza, ülkemize sahip çıkacağımız adımları atmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılını milletimize armağan ettiler. Aynı zamanda da Sıfır atığın yüzyılı olacak. Aslında bu planlamaların en somut örneği budur. Artık bu iradenin dışında bir zorunluluk haline geldi. Biz koyduğumuz vizyonla birlikte 2053'te de sıfır emisyon hedefini yakalayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Tüm çevre ve şehircilik projelerimizin çatısı,

Gurur projemiz #SıfırAtık 5 yaşında!



5 yıldaki kazanımlarımızı#SıfırAtık yürüyüşümüzün mihmandarı Saygıdeğer @EmineErdogan Hanımefendi’nin teşrifleriyle yarın yapacağımız zirvemizle taçlandıracağız.



📍Haliç Kongre Merkezi pic.twitter.com/643g8kWBf3 — Murat KURUM (@murat_kurum) December 22, 2022

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30 MART 'SIFIR ATIK GÜNÜ' İLAN EDİLDİ

Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma planları kapsamında sunduğu "sıfır atık" kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kararla, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten yerel ve ulusal sıfır atık girişimlerini teşvik etmek için bilgi, deneyim ve uzmanlığa dayalı, cinsiyet dengesi ve adil coğrafi temsil dikkate alınarak gönüllü ve seçkin kişilerden oluşan 3 yıl görev yapacak bir danışma kurulu kurması isteniyor.

Böylece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi", BM Genel Kurulu kararıyla desteklenmiş oldu.

Emine Erdoğan, eylül ayında BM 77. Genel Kurulu Görüşmeleri sırasında New York'ta BM Genel Sekreteri ile bir araya gelmiş ve ikili iklim kriziyle mücadele kapsamında "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı" imzalamıştı.

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