Son dakika... Şevket Sabancı vefat etti

Sabancı Holding’in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir Amerikan Hastanesi’nde tedavi gören Şevket Sabancı’nın bu sabaha karşı vefat ettiği gelen bilgiler arasında. Sadıka Sabancı, Emine Sabancı Kamışlı ve Ali Sabancı’nın babası, Can-Kazım Köseoğlu, Fethi-Kerem Kamışlı’nın dedeleri olan Şevket Sabancı’nın kalp yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü öğrenildi.





ŞEVKET SABANCI KİMDİR?



Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğu olan iş insanı Şevket Sabancı, 1936 yılında Kayseri'de dünyaya gelmişti. Yüksek öğrenimini İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisi olarak tamamlayan Şevket Sabancı, 2004 yılına kadar Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmüştü. 2000 yılında, Sabancı Holding’deki ortaklığını devam ettirmek kaydıyla kızı Emine Sabancı Kamışlı ile birlikte Esas Holding’i kurmuştu. Pegasus başta olmak üzere, havacılık. Gayrimenkul, girişim sermayesi konusunda yatırımlar yapan Esas Holding’in yönetim kurulu başkanlığını oğlu Ali Sabancı’ya devretmişti. Şevket Sabancı, 650 milyon dolarlık servetiyle 2020 yılında Forbes Dergisi’nin en zenginler listesinde 49’uncu sırada yer almıştı.

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