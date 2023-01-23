Son dakika... Selçuk Bayraktar: Kızılelma 2'inci uçuş testini başarıyla tamamladı

Haberin Devamı

Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Kızılelma ikinci testten de başarıyla geçti. Baykar Teknoloji Genel Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. Uçuş Testi’ni de başarıyla tamamladı. Ufku açık olsun" dedi.

Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. Uçuş Testi’ni de başarıyla tamamladı.



Ufku açık olsun. ✈️🚀🍎



Bayraktar #KIZILELMA successfully completed its 2nd flight test.



Godspeed. ✈️🚀🍎#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/m97VuJrsBh — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 23, 2023

MOTOR ENTEGRASYON TESTİNİ DE GEÇMİŞTİ



Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma, iki ay önce de ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlamıştı. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nde bulunan test alanında yapılan testi, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yönetmiş ve Bayraktar Kızılelma ilk uçuşuna bir adım daha yaklaşmış olmuştu.

İLK UÇUŞ 2023’TE

Baykar’ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı projesinin test süreci yer testleri ile devam edecek. Bayraktar Kızılelma’nın ilk uçuşunun 2023 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Selçuk Bayraktar duyurdu! Süpersonik Kızılelma geliyor Haberi Görüntüle

KISA PİSTLİ GEMİLERE İNİŞ-KALKIŞ KABİLİYETİ

Bayraktar Kızılelma özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye’nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan’ın korunmasında da aktif rol alacak.

AGRESİF MANEVRALARLA HAVA MUHAREBESİ

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, bu özelliğiyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı’dan elde edilen tecrübelerle Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından geliştirme çalışmaları devam eden insansız savaş uçağı, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak.

DÜŞÜK RADAR GÖRÜNÜRLÜĞÜ

Haberin Devamı

Tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek olan Bayraktar Kızılelma’nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan insansız Savaş Uçağı, planlanan bin 500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı entegre edilecek AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ

500 Nm görev yarı çapı

35.000 feet operasyonel irtifa

5 Saat havada kalış süresi

6 Ton maksimum kalkış ağırlığı

0.6 mach seyir hızı

1500 kilogram faydalı yük kapasitesi

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Haberin Devamı

Otomatik İniş ve Kalkış

Düşük Görünürlük

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

PERFORMANS

5 saat havada kalış süresi

3500 feet operasyonel irtifa

500 nm görev yarıçapı

Otomatik iniş ve kalkış

0.6 mach seyir hızı

6000 kg maksimum kalkış ağırlığı

1500 kg faydalı yük kapasitesi

AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık

Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyeti

Görüş hattı ve görüş hattı öncesi haberleşme

Düşük görünürlük

Yüksek manevra kabiliyeti