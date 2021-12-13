Son dakika... Sanayi üretimi ve cari işlemler verisi açıklandı!

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Türkiye ekonomisindeki güçlenme durmaksızın devam ediyor. Sanayi üretimi ve cari işlemler verisinde pozitif veriler ekonomiye olan güveni ve desteği ön plana çıkarıyor.

Sanayi üretimi verisi Ekim ayında yıllık yüzde 8.5 oranında arttı. Sanayi üretimindeki artışın büyümenin öncü göstergesini oluşturuyor.

Cari işlemler verisinde ise 3.6 milyar dolarlık fazla oluştu. İhracattaki rekorların cari işlemler verisine pozitif yansıdığı da görülüyor.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2, imalat sanayi sektörü endeksi %9,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,5 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,6 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 arttı.

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Gözden Kaçmasın Cari işlemler hesabı fazla verdi Haberi Görüntüle





CARİ İŞLEMLER HESABI DA FAZLA VERDİ



Cari işlemler hesabı Ekim'de 3,16 milyar dolar fazla verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bir önceki yılın Ekim ayında 93 milyon ABD doları açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 3.156 milyon ABD doları fazla vermiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 15.425 milyon ABD doları olmuştur.

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Bu gelişmede, bir önceki yılın aynı döneminde 1.289 milyon ABD doları açık veren ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinin bu ayda 146 milyon ABD doları fazla vermesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1.843 milyon ABD doları artarak 3.863 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Ekim ayında 3.106 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 7.721 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1.336 milyon ABD doları artarak 3.025 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.



Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 190 milyon ABD doları artarak 985 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayında 29 milyon ABD doları net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu ayda 132 milyon ABD doları net giriş gerçekleşmiştir.