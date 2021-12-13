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Son dakika... Sanayi üretimi ve cari işlemler verisi açıklandı!

#Sanayi Üretimi#Ekonomi#Veri
Son dakika... Sanayi üretimi ve cari işlemler verisi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimi verisini açıkladı. Sanayi üretimi Ekim ayında yıllık yüzde 8.5 oranında arttı. Cari işlemler verisi de Ekim ayında 3,16 milyar dolar fazla verdi.

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Türkiye ekonomisindeki güçlenme durmaksızın devam ediyor. Sanayi üretimi ve cari işlemler verisinde pozitif veriler ekonomiye olan güveni ve desteği ön plana çıkarıyor.

Sanayi üretimi verisi Ekim ayında yıllık yüzde 8.5 oranında arttı. Sanayi üretimindeki artışın büyümenin öncü göstergesini oluşturuyor.

Cari işlemler verisinde ise 3.6 milyar dolarlık fazla oluştu. İhracattaki rekorların cari işlemler verisine pozitif yansıdığı da görülüyor.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2, imalat sanayi sektörü endeksi %9,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,5 arttı.

Son dakika... Sanayi üretimi ve cari işlemler verisi açıklandı

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,6 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 arttı.

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Cari işlemler hesabı fazla verdiCari işlemler hesabı fazla verdiHaberi Görüntüle

Son dakika... Sanayi üretimi ve cari işlemler verisi açıklandı


Son dakika... Sanayi üretimi ve cari işlemler verisi açıklandı

CARİ İŞLEMLER HESABI DA FAZLA VERDİ

Cari işlemler hesabı Ekim'de 3,16 milyar dolar fazla verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Bir önceki yılın Ekim ayında 93 milyon ABD doları açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 3.156 milyon ABD doları fazla vermiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 15.425 milyon ABD doları olmuştur.

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Bu gelişmede, bir önceki yılın aynı döneminde 1.289 milyon ABD doları açık veren ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinin bu ayda 146 milyon ABD doları fazla vermesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1.843 milyon ABD doları artarak 3.863 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Ekim ayında 3.106 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 7.721 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1.336 milyon ABD doları artarak 3.025 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 190 milyon ABD doları artarak 985 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayında 29 milyon ABD doları net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu ayda 132 milyon ABD doları net giriş gerçekleşmiştir.

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#Sanayi Üretimi#Ekonomi#Veri

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