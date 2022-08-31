Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı... Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti

Güncelleme Tarihi:

#Merkez Bankası#Zorunlu Karşılık#Döviz
Son dakika: Resmi Gazetede yayımlandı... Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 00:52

Son dakika haberine göre, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Kararla, döviz hesabından TL hesabına dönüşüm için belirlenen oranı tutturamayan bankaların ilave zorunlu karşılık yükümlülüğü artırıldı.

Haberin Devamı

Düzenlemeye göre, döviz hesabından TL hesabına dönüşüm için belirlenen oranı tutturamayan bankaların ilave zorunlu karşılık yükümlülüğü artırıldı. Merkez Bankası'nın 'Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğinde' yer alan değişliklikte 'gerçek kişi' ibaresi, 'gerçek ve tüzel kişi' olarak değiştirildi. Böylelikle sadece bireysel hesapları kapsayan dövizden TL'ye dönüşümde belli oranı yakalama şartı, tüzel kişi ve şirket hesapları için de geçerli oldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Gerçek ve tüzel kişi değişim oranı ayrı ayrı yüzde 10'un altında kalan bankalar ilave olarak 5 puan, yüzde 10 ile 20 arasında olan bankalar ilave olarak 3 puan zorunlu karşılığı hesaplama dönemini izleyen ilk zorunlu karşılık tesis döneminde başlamak üzere tessis eder, Gerçek veya tüzel kişi dönüşüm oranı hesaplanamayan bankalar için Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslar dikkate alınır" denildi. Yayımlanan tebliğ 2 Eylül 2022 itibariyle yürürlüğe girecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Merkez Bankası#Zorunlu Karşılık#Döviz

BAKMADAN GEÇME!

İnsanlık 50 yıl sonra Ay’a dönüyor: Orion uzay yolculuğunda neleri değiştirecek

İnsanlık 50 yıl sonra Ay’a dönüyor: Orion uzay yolculuğunda neleri değiştirecek?

#Artemis 1
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı İstanbul dahil 9 kent alarmda

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 9 kent alarmda

#Meteoroloji
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hayatım sosyal medya hesabımdaki gibi değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hayatım sosyal medya hesabımdaki gibi değil?

#Ördek Sendromu

BAKMADAN GEÇME!

İnsanlık 50 yıl sonra Ay’a dönüyor: Orion uzay yolculuğunda neleri değiştirecek

İnsanlık 50 yıl sonra Ay’a dönüyor: Orion uzay yolculuğunda neleri değiştirecek?

#Artemis 1
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı İstanbul dahil 9 kent alarmda

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 9 kent alarmda

#Meteoroloji
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hayatım sosyal medya hesabımdaki gibi değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hayatım sosyal medya hesabımdaki gibi değil?

#Ördek Sendromu