Son dakika... Paraya ihtiyacÄ± olanlar dikkat Ä°ÅŸte en dÃ¼ÅŸÃ¼k faizli krediler

Bankalar mÃ¼ÅŸterilerine kredi vermeye devam ediyor. Kurban BayramÄ± Ã¶ncesinde paraya ihtiyacÄ± olanlara yÃ¶nelik olarak kredi kampanyalarÄ± ortaya Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±.



En dÃ¼ÅŸÃ¼k ihtiyaÃ§ kredisi faizi yÃ¼zde 1.35 olarak gerÃ§ekleÅŸti. 50 bin lira kredi Ã§eken birisi 36 ayda geri Ã¶demeyi seÃ§tiÄŸinde aylÄ±k 1843 lira Ã¶deme yapmasÄ± gerekiyor.

PAZARLIK YAPMAYI Ä°HMAL ETMEYÄ°N

Bankadan kredi talebinde bulunduÄŸunuzda faiz konusunda esneklik talep etmeniz halinde kÃ¼Ã§Ã¼k de olsa mÃ¼ÅŸteri temsilcileri faiz indirimi yapabiliyorlar. Bu sayede hayat sigortasÄ±nÄ±n parasÄ±nÄ± faizden Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ olabilirsiniz.

KREDÄ° NOTUNUZA DÄ°KKAT



Kredi Ã§ekerken Ã¶ncelikle kredi notuna bakÄ±lÄ±yor. SonrasÄ±nda krediye uygunluk durumu incelendikten sonra SGKâ€™lÄ± bir iÅŸte Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± ya da iÅŸ sahibi olunmasÄ± ÅŸartÄ± aranÄ±yor. Bordro ya da vergi levhasÄ± tebliÄŸ edildikten sonra kredi iÅŸlemlerine baÅŸlanÄ±yor. Ä°htiyaÃ§ kredileri genel olarak aynÄ± gÃ¼n hesaba geÃ§iyor.



KREDÄ° NOTUNUZU KORUMAYA Ã‡ALIÅžIN



Kredi notu dÃ¼ÅŸtÃ¼kÃ§e kredi alma ihtimaliniz azalÄ±yor. Kredi notu 0 ile 1900 arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. 0-699 Ã§ok riskli, 700-1099 orta riskli, 1100-1499 az riskli, 1500-1699 iyi, 1700-1900 arasÄ± ise Ã§ok iyi olarak nitelendiriliyor.



KREDÄ° NOTUNU NELER ETKÄ°LÄ°YOR?



Kredi Ã¶deme ve kredi kartÄ± Ã¶deme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±, yÃ¼zde 35 gibi bir oranÄ± kapsÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla geÃ§miÅŸ Ã¶demeler en Ã¶nemli kriterlerden biri oluyor.



Hesap durumu ve borÃ§ durumu da aynÄ± ÅŸekilde yÃ¼zde 35 oranÄ±nda etkilidir. Bu Ã¶lÃ§Ã¼tte borcu biten krediler, teminatlÄ± ya da teminatsÄ±z borÃ§ bakiyeleri ile limitler dikkate alÄ±nÄ±r.



YakÄ±n zamanda yapÄ±lan kredi baÅŸvurularÄ±, Ã¶deme performansÄ± belli olmamakla birlikte yÃ¼zde 11 oranÄ±nda genel notunuzu etkiler.

Kredi kullanÄ±m yoÄŸunluÄŸunun ise yÃ¼zde 10 oranÄ±nda etkisi var. Bu nedenle Ã¶nceden kredi kullanÄ±p dÃ¼zenli Ã¶deme yapmÄ±ÅŸsanÄ±z, hiÃ§ kredi kullanmayan kiÅŸilere gÃ¶re daha yÃ¼ksek bir puana sahip olabilirsiniz.



DiÄŸer bazÄ± Ã¶lÃ§Ã¼tler de KKB notunun yÃ¼zde 9â€™luk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ oluÅŸturuyor.

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