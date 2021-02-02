Son dakika... Ocak ayı ihracatı açıklandı

Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:



Ocak ayında, ithalatımız geçen senenin aynı ayına göre yüzde 5,6 azalışla 18 milyar 123 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ocak ayında geçen sene ocak ayına göre 6.5 puan artışla %83 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ocak ayında geçen sene ocak ayına göre 6.5 puan artışla %83 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. Pandemi sürecindeki gelişmelere de bağlı olarak 2021 yılı için öngörülen 184 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağımızı değerlendiriyoruz.