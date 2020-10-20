MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... NASA ve Nokia'dan flaş hamle: Aya kuracaklar
GeriEkonomi Son dakika... NASA ve Nokia'dan flaş hamle: Aya kuracaklar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
BBC Türkçe
Haber Giriş: 20.10.2020 - 13:43 | Son Güncelleme:

Son dakika... NASA ve Nokia'dan flaş hamle: Aya kuracaklar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... NASA ve Nokia'dan flaş hamle: Aya kuracaklar
Abone Olgoogle-news

Finlandiya merkezli telekomünikasyon şirketi Nokia, NASA ile işbirliği içerisinde Ay'da 4G telefon şebekesi kuracak.

Şirket, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Artemis programı kapsamında açtığı 14,1 milyon dolarlık ihaleyi kazandı.

NASA, Artemis programıyla 52 yıl aradan sonra yapılacak ilk insanlı yolculukla Ay'a dönmeyi planlıyor.

2024'te Ay'ın daha önce ayak basılmamış güney kutbuna inecek ekipte ilk kez bir kadın astronot da yer alacak. ABD'nin şimdiye kadar Ay'a gönderdiği 12 astronot da erkekti.

Program kapsamında Ay'ın yörüngesinde bir istasyon kurulacak. NASA Artemis programıyla, Mars'a ilk insanlı yolculuğa hazırlanmak için Ay'da sürdürülebilir bir varlık oluşturmayı planlıyor.

Son dakika... NASA ve Nokiadan flaş hamle: Aya kuracaklar

 

AY'DA YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ VERİ AKIŞI

Nokia, 4G şebekesini Intutitive Machines adlı şirketin geliştirdiği uzay aracını kullanarak 2022'nin sonlarında Ay'a indirecek.

Şirketten yapılan açıklamada, şebekenin Ay'a indirildikten sonra kendi kendini yapılandıracağı belirtilerek "Kuracağımız şebeke, hayati komuta ve kontrol işlevlerine sahip olacak, Ay'da görev yapacak keşif araçlarının uzaktan kumandasını mümkün kılacak ve gerçek zamanlı navigasyonla yüksek çözünürlüklü video aktarım yeteneği sağlayacak" denildi.

Nokia, gelecekte 4G şebekesinin 5G'ye dönüştürülebileceğini söylüyor.

NASA geçen hafta Artemis programı için teknoloji sağlayacak 14 şirkete 370 milyon dolar fon aktaracağını açıklamıştı.

Bunlar, robot teknolojileriyle oksijen ve enerji kaynakları gibi, Ay'da yaşam için gerekli olan kaynakların elde edilmesine yönelik araştırmaları da içeriyor.

Bu kaynağın önemli bir bölümü, uzay araçlarında kullanılacak soğuk iklim yakıtlarıyla ilgili araştırmalar yapan şirketlere tahsis edilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle