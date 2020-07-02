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Ekonomi
Haber Giriş: 02.07.2020 - 11:07,Son Güncelleme:

Son dakika... Nakdi ücret destek ödemeleri başlıyor

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Son dakika... Nakdi ücret destek ödemeleri başlıyor
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Son dakika... Bakan Selçuk; “Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Temmuz’da ödenmeye başlıyor” açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Temmuz’dan itibaren ödenmeye başlayacağını bildirdi.

“HAZİRAN AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 8-10 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK”

Bakan Selçuk, “Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. 15 Mart’tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz’da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. Kimlik Numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” dedi.

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