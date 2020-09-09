Son dakika... Motorinde indirim müjdesi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, 9 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında 17 kuruş indirim yapılacağını, indirimli fiyatın pompa satış fiyatlarına yansıyacağını bildirdi. EPGİS'ten yapılan açıklamada, "09/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 17 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.