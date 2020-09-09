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Ekonomi
Haber Giriş: 09.09.2020 - 16:42 | Son Güncelleme:

Son dakika... Motorinde indirim müjdesi

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Son dakika... Motorinde indirim müjdesi
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan açıklama geldi. Motorin fiyatlarında indirime gidildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, 9 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında 17 kuruş indirim yapılacağını, indirimli fiyatın pompa satış fiyatlarına yansıyacağını bildirdi. EPGİS'ten yapılan açıklamada, "09/09/2020  tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 17 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.

 

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