Son dakika: MicroStrategy 1 milyar dolarlık Bitcoin satın aldı!
ABD tabanlı yazılım şirketi MicroStrategy, 1 milyar dolar değerinde Bitcoin satın alımı gerçekleştirdi. 52 bin 765 dolar bedelle 19 bin 452 Bitcoin'i cüzdanına aktaran firma, son alımı ile birlikte toplam Bitcoin miktarını 90 bin 500'e çıkarmış oldu.
Geçtiğimiz yıl Bitcoin'e yapmış olduğu yatırımla dikkatleri üzerine çeken ABD'li MicroStrategy firması, geçtiğimiz yılın son günlerinde, Bitcoin satın alabilmek için 650 milyon dolarlık tahvil satışına gitmişti. Bu satışla 30 bine yakın Bitcoin'i cüzdanına ekleyen firma, böylece cüzdanındaki toplam Bitcoin miktarını 90 bin 500'e yükseltmiş oldu.
Firma, satın alımı şu paylaşımla duyurdu;
MicroStrategy has purchased an additional ~19,452 bitcoins for ~$1.026 billion in cash at an average price of ~$52,765 per #bitcoin. As of 2/24/2021, we #hodl ~90,531 bitcoins acquired for ~$2.171 billion at an average price of ~$23,985 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/FbsRYhXEhn— Michael Saylor (@michael_saylor) February 24, 2021