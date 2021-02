Son dakika: MicroStrategy 1 milyar dolarlık Bitcoin satın aldı!

Geçtiğimiz yıl Bitcoin'e yapmış olduğu yatırımla dikkatleri üzerine çeken ABD'li MicroStrategy firması, geçtiğimiz yılın son günlerinde, Bitcoin satın alabilmek için 650 milyon dolarlık tahvil satışına gitmişti. Bu satışla 30 bine yakın Bitcoin'i cüzdanına ekleyen firma, böylece cüzdanındaki toplam Bitcoin miktarını 90 bin 500'e yükseltmiş oldu.

Firma, satın alımı şu paylaşımla duyurdu;

MicroStrategy has purchased an additional ~19,452 bitcoins for ~$1.026 billion in cash at an average price of ~$52,765 per #bitcoin. As of 2/24/2021, we #hodl ~90,531 bitcoins acquired for ~$2.171 billion at an average price of ~$23,985 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/FbsRYhXEhn