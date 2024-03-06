×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika haberi: Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşma adımları

Güncelleme Tarihi:

#Merkez Bankası#Kredi#Büyüme Sınırı
Son dakika haberi: Merkez Bankasından ilave sıkılaşma adımları
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 00:55

Son dakika haberine göre; Merkez Bankası, “Türk lirası ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2’ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2’ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verilmiştir” açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası internet sitesinde yayınlanan açıklama şöyle:

İlave Sıkılaşma Adımlarına Yönelik Basın Duyurusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları atmıştır. Bu doğrultuda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında; 

TL ticari krediler(1) için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2’ye indirilmesine,            

İhtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2’ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verilmiştir.

Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla, menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Haberin Devamı

Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

(1) İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri ile kamu kuruluşlarına ve deprem bölgesine yönelik krediler bu sınırlamadan muaf tutulmaya devam edilecektir.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Merkez Bankası#Kredi#Büyüme Sınırı

BAKMADAN GEÇME!