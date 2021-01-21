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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 14:01 | Son Güncelleme:

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 17'de sabit bıraktı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre gerekli durumlarda ilave parasal sıkılaştırma yöntemine gidilebileceği belirtildi. Merkez Bankası bir sonraki faiz kararını 18 Şubat'ta verecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık gösterge repo  faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan  açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 17,00 olarak kaldı. TCMB önceki bir önceki toplantısında faizi beklentilerin üzerinde artırarak, yüzde 15,00'ten yüzde 15,00'ye çıkarmıştı. Merkez Bankası Beklenti Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için %11,15, 12 ay sonrası için %10,53 ve 24 ay sonrası için %9,14 seviyesinde bulunuyor. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için %9,4 seviyesinde bulunuyor.
TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık %14,60 olarak açıkladı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 18 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Açıklamada şöyle denildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

İktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlemektedir. Salgına bağlı  kısıtlamaların ekonomi üzerindeki aşağı yönlü etkileri, geçtiğimiz  yılın ikinci çeyreğine kıyasla daha sınırlı seyretmekle birlikte,  hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki yavaşlama ve bu sektörlerin kısa  vadeli görünümüne dair belirsizlikler devam etmektedir. Salgın  döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talebin cari işlemler dengesi üzerindeki olumsuz etkisi  devam etmektedir. Diğer taraftan, finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte son dönemde kredi büyümesi yavaşlamaya başlamıştır.

İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet  etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve  enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları  ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Kasım ve Aralık PPK toplantılarında gerçekleştirilen güçlü parasal  sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı  etkilerinin daha belirgin hale gelmesi beklenmekte, böylelikle  enflasyon üzerinde etkili olan talep ve maliyet unsurlarının kademeli  olarak zayıflayacağı öngörülmektedir. Öte yandan, uluslararası emtia  fiyatlarındaki gelişmeler, bazı sektörlerde belirginleşen arz  kısıtları ile gerçekleştirilen ücret ve yönetilen fiyat ayarlamaları,  orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki önemini korumaktadır. Bu  doğrultuda Kurul, 2021 yılsonu tahmin hedefini dikkate alarak,  enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü  göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla  uzun bir müddet sürdürülmesine karar vermiştir. Enflasyonda kalıcı  düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler kapsamında  enflasyonun ana eğilimi ve fiyatlama davranışlarına ilişkin  göstergeler, yayılım endeksleri, talep ve maliyet unsurları ve  enflasyon beklentilerinin tahmin ufku içerisinde hedeflerle uyumu yakından izlenecektir. Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma  yapılacaktır.

Sıkı para politikası duruşunun, fiyat istikrarını kalıcı olarak  tesis etmesinin yanında, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve  finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla  makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği  değerlendirilmiştir.

TCMB karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle, enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesi benimsemektedir. Açıklanacak her türlü yeni  verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu  değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

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