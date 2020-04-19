Son dakika... Merkez Bankası Başkanı: Türkiye salgın dönemini en az hasarla atlatabilecek durumda
TCMB Başkanı Murat Uysal, ''Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde atlatabilecek durumda'' dedi.
Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları şöyle:
Merkez bankalarıyla swap görüşmeleri yapıyoruz. Emtia fiyatlarındaki düşüş ve talepteki azalma enflasyonda aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
Parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla uygulamaya koyduğumuz adımlar zamanlı, hedefe odaklı ve öngörülebilir.
Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde atlatabilecek durumda... Elimizde son derece geniş ve esnek bir araç seti var
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