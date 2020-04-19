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Ekonomi
Haber Giriş: 19.04.2020 - 14:57,Son Güncelleme:

Son dakika... Merkez Bankası Başkanı: Türkiye salgın dönemini en az hasarla atlatabilecek durumda

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Son dakika... Merkez Bankası Başkanı: Türkiye salgın dönemini en az hasarla atlatabilecek durumda
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TCMB Başkanı Murat Uysal, ''Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde atlatabilecek durumda'' dedi.

Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları şöyle:

Merkez bankalarıyla swap görüşmeleri yapıyoruz. Emtia fiyatlarındaki düşüş ve talepteki azalma enflasyonda aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla uygulamaya koyduğumuz adımlar zamanlı, hedefe odaklı ve öngörülebilir.

Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde atlatabilecek durumda... Elimizde son derece geniş ve esnek bir araç seti var

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