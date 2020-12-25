Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan enflasyon açıklaması
TCMB Başkanı Naci Ağbal, Enflasyon hedefine ilişkin yaptığı değerlendirmede "Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz." ifadelerini kullandı. Ağbal, ayrıca "Kripto paralarla ilgili 2021 yılı ikinci yarısında pilot testlere başlamaya hazırlanıyoruz." diye konuştu.
Ağbal'ın açıklamaları şöyle:
(Enflasyon hedefi) Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz.
Merkez Bankası altın rezervi 42 milyar dolar, döviz rezervi 49.8 milyar dolar olmak üzere toplam 91.8 milyar dolar.
Dijital para konusunda başlatılan Ar-Ge projesi var. Şu anda bu projenin kavramsal aşaması tamamlanmış durumda. 2021'in ikinci yarısında pilot testlere başlanmasını hedefliyoruz.
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