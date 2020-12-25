MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Ağbal'dan önemli enflasyon vurgusu
GeriEkonomi Son dakika... Ağbal'dan önemli enflasyon vurgusu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.12.2020 - 11:41 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ağbal'dan önemli enflasyon vurgusu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Ağbal'dan önemli enflasyon vurgusu
Abone Olgoogle-news

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Merkez Bankası'nın para politikası kararlarıyla fiyat istikrarını koruyacağını söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı bir şekilde uygulayacağını belirterek "Para  politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacaktır."  dedi.

TCMB Başkanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda TCMB’nin faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında bir sunum yaptı.

Ağbal, sunumunda şunları söyledi:

"Fiyat istikrarı, ekonomik birimlerin tüketim, yatırım ve tasarruf  kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir  enflasyon oranını ifade etmektedir. Kalıcı fiyat istikrarı  sürdürülebilir büyüme, istihdam, adaletli  gelir dağılımı ve toplumsal refah artışı için bir ön koşuldur. Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat  istikrarını sağlayarak yaparlar. Kalıcı fiyat istikrarı, yatırım ve üretimin sürdürülebilir şekilde artmasını, bu yolla ekonominin verimlilik kaynaklı büyümesini sağlar."

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.. TCMB faizi yüzde 17ye yükseltti
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.. TCMB faizi yüzde 17'ye yükseltti
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle