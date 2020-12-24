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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24.12.2020 - 14:47 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Son dakika Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 17 olarak belirledi. Merkez Bankası faizi böylece 200 baz puan artırmış oldu. Merkez Bankası "Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir" açıklamasında bulundu.

Son dakika Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık gösterge repo  faizinde 200 baz puan artışa gitti. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan  açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 15,00'ten yüzde 17,00'ye çıkarıldı.

TCMB önceki iki toplantısında faizi 675 baz puan artırmıştı. Böylece bugünkü toplantıyla birlikte 3 toplantıda artırım toplam 875 baz puana  ulaştı.

Merkez Bankası Beklenti Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için %14,18, 12 ay sonrası için %10,84 ve 24 ay sonrası için %9,24 seviyesinde bulunuyor.

TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için %9,4 seviyesinde bulunuyor.

TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık %14,03 olarak açıkladı.

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 21 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Küresel ekonomiye dair veriler üçüncü çeyrekte başlayan kısmi  toparlanmanın devam ettiğine işaret etmektedir. Ancak, aşıya dair  olumlu gelişmelere karşın, son dönemde artış gösteren Covid-19  vakaları nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler devam  etmektedir.

Milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergeler iktisadi  faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir. Ancak, artan vaka  sayıları nedeniyle getirilen kısıtlamalar, başta hizmetler sektörü  olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair  belirsizlik oluşturmaktadır. Diğer yandan, salgın döneminde sağlanan  yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talep  cari işlemler açığını artırmaktadır.

İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet  etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve  enflasyon beklentilerindeki bozulma, fiyatlama davranışları ve  enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bu  doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf  edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve  dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, 2021  yılsonu tahmin hedefini göz önünde bulundurarak, güçlü bir parasal  sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.

Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen  tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat  istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla  sürdürülecektir.

Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin, ülke risk  primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz  rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin  kalıcı olarak gerilemesi yoluyla, makroekonomik ve finansal istikrarı  olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.

TCMB karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle, enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel  alan bir analiz çerçevesi benimsemektedir. Açıklanacak her türlü yeni  verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu  değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

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