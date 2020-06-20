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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' açıklaması
GeriEkonomi Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' açıklaması
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İHA
Haber Giriş: 20.06.2020 - 12:44,Son Güncelleme:

Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' açıklaması

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Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' açıklaması
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Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı kullanmak isteyen ülkelerle sistemimizi paylaşabiliriz. Buradaki kriter turizm ve otel sektörünün bunu yapabilecek durumda olması. Biz Covid-19 süreci sonrası da bu sertifikasyon programını uygulamak istiyoruz. Şu an için 132 temel kriter var. Elbette salgın sonrasında bazı kriterler eksilecek" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

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