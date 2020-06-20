İHA
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Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' açıklaması
Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı kullanmak isteyen ülkelerle sistemimizi paylaşabiliriz. Buradaki kriter turizm ve otel sektörünün bunu yapabilecek durumda olması. Biz Covid-19 süreci sonrası da bu sertifikasyon programını uygulamak istiyoruz. Şu an için 132 temel kriter var. Elbette salgın sonrasında bazı kriterler eksilecek" dedi.
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