Son dakika... Kira düzenlemesi hakkında flaş açıklama! 81 ile talimat gönderildi

Bakan Kurum'un açıklamalarından notlar;

Pandemi nedeniyle faaliyetleri azalan iş yerleri için idaremizce yapılacak değerlendirmeye göre, sözü edilen bedellerde indirime gidilebilecek ya da ödemede erteleme sağlanabilecek. Peşin ödeme yapan ancak iş kaybına veya ekonomik zarara uğrayan iş yerleri de pandemi süresince gerekli indirim, erteleme ve süre uzatımı hakkından yararlanabilecek.