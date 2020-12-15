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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Kira düzenlemesi hakkında flaş açıklama! 81 ile talimat gönderildi
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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 17:29 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kira düzenlemesi hakkında flaş açıklama! 81 ile talimat gönderildi

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Son dakika... Kira düzenlemesi hakkında flaş açıklama! 81 ile talimat gönderildi
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Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla koronavirüs salgını nedeniyle yeni düzenlemelere geçerek yerel yönetimlerimizin iş yerleri dahil sahip olduğu taşınmazlarıyla ilgili kira ve benzeri düzenlemelerin şartlarına ilişkin genelgeyi 81 il valiliğimize gönderdik" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından notlar;

Pandemi nedeniyle faaliyetleri azalan iş yerleri için idaremizce yapılacak değerlendirmeye göre, sözü edilen bedellerde indirime gidilebilecek ya da ödemede erteleme sağlanabilecek. Peşin ödeme yapan ancak iş kaybına veya ekonomik zarara uğrayan iş yerleri de pandemi süresince gerekli indirim, erteleme ve süre uzatımı hakkından yararlanabilecek.

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Kira düzenlemesinin detayları belli oldu... Kimlere, ne kadar kira yardımı yapılacak
Kira düzenlemesinin detayları belli oldu... Kimlere, ne kadar kira yardımı yapılacak?
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