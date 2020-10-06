Son dakika… ‘Kasap Amca vurgunu’ ile ilgili yeni gelişme!

HÜRRİYET’İN bir süre önce gündeme getirdiği ‘Kasap Amca vurgunu’ ile ilgili yargılama aşaması başladı. Savcılık, aralarında Hamit Avcı, Yusuf Aydın, Yaşar Eti, Hakan Adıgüzel, Turhan Ahıskalı, Cahit Demirel ile Hüseyin Güler’in aralarında olduğu 10 kişi hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması ile dava açtı.

Hazırlanan iddianameyi İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti ve sanıkların yargılamasına da başlandı. Bugün ki duruşmaya katılmak için çeşitli illerden çok sayıda besicinin de İstanbul’a geldiği öğrenildi.

ÇEKLER KARŞILIKSIZ ÇIKTI

Anılan dava, şebekeye 17 milyon 100 bin liralısını kaptıran besici Mahmut Çelik’in şikâyeti üzerine açıldı. Çelik’ten satın aldıkları binlerce ton eti iç piyasa süren şebeke verdikleri çekleri ise ödemedi. Bir süre sonra sırra kadem basan şebeke üyeleri benzer yöntemlerle Amasya’da besicilik yapan Bekir Gümüş’ü de 3 milyon lira dolandırdı.

BESİCİLER PERİŞAN OLDU

Benzer şekilde Malatya’da et toptancılığı yapan İdris Göl, Adana’da besicilik yapan Yusuf Özgentürk, mezbahanecilik yapan Emin Ekmekçi, Konya’da E. Et’in sahibi F. İ., Adana’da A. B., Elazığ’da Z. G. ve Malatya’da besicilik yapan İ. N’nin de yer şebekeye yüklü miktarda para kaptırdıkları öğrenildi.

Öte yandan, soruşturma sürecinde tutuklanan Yusuf Aydın geçen ay tahliye edildi. Şebekenin lideri olduğu iddia edilen Hamit Avcı ise geçen 8 Eylül’de tutuklandı. Avcı’nın avukatının itirazı üzerine İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi 11 Eylül’de Avcı’nın tahliyesine karar verdi.



Besici Mahmut Çelik



