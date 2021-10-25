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Son dakika... Kamu bankaları açıkladı! Kredi faizleri düştü

#Kredi Faizi#Kamu Bankaları#Düşüş

Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirim yaptı. Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.

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Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacak.

Yapılan açıklamada "Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Son dakika... Kamu bankaları açıkladı Kredi faizleri düştü

Merkez Bankası son iki PPK toplantısında politika faizini toplamda 300 baz puan düşürmüştü.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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