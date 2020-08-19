Son dakika... Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu: Güneş enerjisi payı yüzde 20 artacak
Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor. Güneş paneli üretiminin entegre olarak tek çatı altında toplayan ve bu özelliği ile dünyada tek olan fabrika; 400 milyon dolar yatırım ile kuruldu. Çin’den başka hiçbir yerde üretilmeyen ‘İngot’u ürettiklerini ifade eden Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, “Bu fabrikadan ziyade bir teknoloji üssü olacak” dedi.
Türkiye'nin ilk yerli güneş paneli fabrikası kuruldu. Fabrikada yatırım bedeli 400 milyon dolar olarak dikkat çekti. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu Türkiye'nin ilk yerli güneş paneli fabrikası olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"FABRİKADAN ZİYADE TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLACAK"
Bugün güneş farklı doğacak. Çünkü Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle dünyada ilk Türkiye'de ilk 4 fabrika bir arada güneş yatırımı yapmış olduğumuz fabrikanın açılışını yapacağız. 4 fabrika artı arge merkeziyle birlikte 100 bin metrekare ileri teknoloji bir fabrika kurmuş olacağız. Bu fabrikadan ziyade bir teknoloji üssü olacak.
"YERLİ 'İNGOT'U ÜRETECEĞİZ"
Biz ilk bu işe girdiğimizde güneş panellerinin verimi dünyada 16-18 arasındaydı. Bugün bu fabrikada üretilen panellerin verimi yüzde 22. Hedefimiz bunu 26-28-30'lara kadar çıkarabilmek. Arge merkezimiz buna çalışacak. Akıllı fabrika sistemlerine çalışacak. Çok daha önemlisi enerji depolama pil sistemlerine çalışacak. Bir de burada dünyada Çin'den başka hiçbir yerde üretilmeyen 'İngot'u üretiyoruz. İngot'ta monokristal kütükler üretiliyor. Bu monokristal kütüklerden sırf güneş panelinde kullandığımız malzemeler dışında çok farklı alanlarda da ürünler üreteceğiz. Ülkemize yeni teknolojik ürünler kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Yatırımımızın ana amacı bu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle