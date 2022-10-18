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Son dakika... Kaçak tütün kullanımına hapis cezası

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#Tütün#Tütün Ürünleri#Ceza
Son dakika... Kaçak tütün kullanımına hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 17:43

AK Parti, tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine, bu mamüllerin Türkiye’de üretimine, iç ve dış alım ile satımına ilişkin usul ve esasları belirleyen 11 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Tütün ve tütün ürünlerinin usulsüz kullanımına hapis cezası öngörülüyor.

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AK Parti, 11 maddelik, ’Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu.

Teklifle; Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine, tütün, tütün mamulleri ve alkolün Türkiye’de üretimine, iç ve dış alım ile satımına ilişkin usul ve esaslar belirleniyor. Teklifle, kaçakçılık ve kayıt dışı üretimin sonucu olan haksız rekabetin önlenerek tüm tarafların mali ve teknik mevzuata uygun davranmasının sağlanması, şeffaf ve eşitlikçi bir piyasa tesisi amaçlanıyor.

3 YILDAN 8 YILA KADAR HAPİS CEZASI GELİYOR

Düzenleme ile; Ürün İzleme Sistemine (ÜİS) müdahale edilmesi durumunda, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Söz konusu suçun işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde vergi müfettişleri ve yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin raporun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesiyle, incelemenin tamamlanması beklenmeksizin kamu davasının ivedilikle açılması hedefleniyor.

Öte yandan teklifle, tütün ve tütün mamulü üreticilerine teminat uygulaması getiriliyor. Teminat bedelinin 50 milyona kadar verilmesi amaçlanıyor.

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#Tütün#Tütün Ürünleri#Ceza

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