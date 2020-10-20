Son dakika... İflas etti denmişti: 2 bin kişiyi işten çıkardı! İngiliz şirketinde sürpriz gelişme

İflas eden bölgesel havayolu şirketi Flybe, eski bir hissedarın kalan varlıklarını satın almak için devreye girmesinin ardından gelecek yıl faaliyetlerine yeniden başlayabilir.

Flybe, koronavirüs salgının yarattığı kriz ortamında iflas açıklamıştı. Tüm operasyonlarını ise mart ayında durdurmuştu. Aynı zamanda 2 bin çalışanını da işten çıkarmıştı.

BBC'nin haberine göre şirketin yeni sahibi Thyme Opco, havayolunun daha fazla ayrıntı vermeden "Öncekinden daha küçük bir başlangıç ​​yapmayı" planladığını söyledi.

Flybe, mart ayındaki çöküşünden önce yılda sekiz milyon yolcu taşıdı ve bölgesel İngiltere uçuşlarının yüzde 40'ını gerçekleştirdi. 2021'de operasyonlarına tekrar başlayacak olan şirketten yapılan açıklamaya göre Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) ile birlikte koordinasyonlu çalışarak dönüş sürecinin hızlandırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Ancak, havayolunun hala geçerli bir işletme lisansına sahip olup olmadığına dair sorular hala devam ediyor.