Son dakika haberi: Yok olmanın eşiğine geldi... Dev fabrika kümese girdi!

Kimi zaman kardeşler, kimi zaman ortaklar arasında yaşanan anlaşmazlıklar, şirketlerin de sonunu getirebiliyor. Bu alandaki son örnek PVC kapı ve pencerelerin kilit ve lamaların üretimini yapan DÇT Demir Çelik Tel AŞ oldu. Mustafa Demirci (61) ve Adnan Demirci (58) kardeşlerin 35 yıl kadar önce kurdukları fabrika zaman içinde önemli bir büyüme kaydetti. İç piyasanın yanı sıra Ukrayna ve Sırbistan’a ürün sevkiyatı yapılan fabrikada sonun başlangıcındaki olaylar zinciri Ocak 2018’den itibaren yaşanmaya başladı.

MALLAR PAYLAŞILAMADI

Aynı zamanda bir de özel üniversite kurma hazırlığı yapan iki kardeş arasında malların paylaşımına anlaşmazlık baş gösterdi. Sözlü tartışma zaman içinde fiziki kavgaya dönüştü. Birbirlerini darp eden kardeşler arasındaki sorunun çözümü için ilçenin illeri gelenleri araya girse de kriz aşılamadı. Silahların dahi konuştuğu fabrikaya ilk olarak, Mustafa Demirci’nin talebi ile kayyum atandı. Yüzde 51 hissenin sahibi olan Demirci, mahkemeden genel kurul toplama yetkisi de aldı.

YENİ ADRES TAVUK KÜMESİ

Yapılan genel kurul ve yönetim kurulu kararları ile DÇT Demir’in uzun yıllar faaliyet gösterdiği merkez adresi de değişti. Şirketin yeni adresi, daha önce tavuk kümesi olarak kullanılan izbe bir bina oldu. Tüm resmi evraklar, içinde bir masa ve şirket evraklarının olduğu binaya gönderiliyor. Herhangi bir malvarlığı kalmayan şirkete yönelik çok sayıda alacaklının da icra takibi yaptığı öğrenildi. Şirketin, yüklü miktardaki vergi ve SGK borçları yanı sıra çok sayıda işçiye de borcu bulunuyor.

KARDEŞLER YÖNETİMDEN AYRILDI

Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre şirketin yönetiminde daha önce Demirci kardeşler yer alıyordu. Ancak, yaşanan tartışmalar sonrası şirketin yönetim kurulu da değişti. Ulaşılan belgelere göre, şirketin yönetim kurulunda herhangi bir işte çalışmayan Azat Ç., Hasan Tahsin K. ile inşaat işçisi Ferzende Ö. getirildi. Telefonla ulaştığımız Hasan Tahsin K., “Konuşmaya yetkim yok” diyerek sorulara yanıt vermek istemedi. Ferzende Ö. de benzer şekilde, konuşmak istemezken Azat Ç.’ye ise ulaşılamadı.

MAL VARLIĞI 300 MİLYON

Toplamda 300 milyon liralık mal varlığının paylaşımı ile ilgili sorun yaşayan Demirci kardeşler arasında çok sayıda hukuk ve ceza davası bulunuyor. Mustafa Demirci, kardeşine yönelik kasten yaralama suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Demirci, kardeşi Adnan Demirci’ye yönelik de bir süre uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Kardeşler arasında çok sayıda tapu iptali davası da bulunuyor. Yüzde 49 ve yüzde 51 hisseli DÇT Demir Çelik’in tasfiyesi için de dava açma hazırlığı bulunuyor.

ARNAVUTKÖY'DE ÜNİVERSİTE İNŞAATI YARIM KALDI

İki kardeşin, sahibi oldukları demir çelik fabrikası yanı sıra bir de özel üniversite kurma hazırlığı vardı. Arnavutköy Üniversitesi adı ile hazırlıkları yapılan üniversite için iki kardeş tarafından büyük bir kampüs binası inşa edildi. 100 milyon liraya yakın harcamanın yapıldığı üniversite binası da, kardeşler arasındaki anlaşmazlık nedeni ile yarım kaldı.