Son dakika haberi.. Merakla bekleniyordu... Fed faiz kararını açıkladı!

ABD Merkez Bankası FED, faiz kararını açıkladı. Fed faizlerde beklentiler dahilinde değişikliğe gitmedi ve faizleri yüzde 0,00-0,25 aralığında tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell açıklamalarda bulunuyor.

Faiz kararı 11-0 oyla alındı. Fed, aylık Hazine tahvili alımını 80 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymet alımını 40 milyar dolar olarak sürdürdü. Fed'in açıklamalarından notlar;

Koronavirüs ekonomiye yönelik riskler yaratmaya devam ediyor. Veriler ekonominin güçlenmeye devam ettiğini gösterdi. Ekonomi varlık alımlarını yönlendiren hedefler üzerinde ilerleme sağladı. Varlık alım programını yönlendiren hedefler üzerinde ilerleme önümüzdeki toplantılarda daha fazla değerlendirilecek.

Enflasyon geçici faktörler nedeniyle yüksek. Ekonomiye yardım için tüm araçları kullanmaya bağlıyız. Sabit repo kolaylığı faiz oranı yüzde 0,25 olacak. Sabit repo kolaylığında Hazine kağıtları, mortgage destekli menkul kıymetler kabul edilecek. Sabit repo kolaylığında limit 500 milyar dolar olacak ve 29 Temmuz'da uygulamaya girecek.

Destekleyici politika enflasyon bir süre için yüzde 2 hedefinin üzerinde ılımlı şekilde kalana kadar devam edecek. Cari Fed faiz oranı istihdam piyasası maksimum istihdam seviyesine ulaşana ve enflasyon yüzde 2 ve üzerine çıkana kadar devam ettirilecek.

Ekonomik aktivite ve istihdam göstergeleri güçlenmeye devam etti. Salgından en olumsuz etkilenen sektörler iyileşme gösterdiler, ancak tam toparlanmadılar. Genel olarak finansal şartlar destekleyici olmaya devam ediyor. Aşılamada ilerlemenin kamu sağlığı krizini ekonomiye etkisini azaltmaya devam etmesi büyük olasılık, ancak ekonomik görünüme yönelik riskler devam ediyor.

BEKLENTİLER DE SABİT TUTMASI YÖNÜNDEYDİ

ABD Merkez Bankası, beklentiler kapsamında bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmuştu.

Virüs varyantının ABD ekonomisi üzerinde risk oluşturması nedeniyle bu akşamki Fed toplantısında bir değişiklik beklenmiyordu.

2020'Yİ SALGIN ETKİLEMİŞTİ

Fed 2020'nin ilk toplantısında değişikliğe gitmemiş faizleri 1.50 – 1.75 aralığında bırakmıştı. Fed geçtiğimiz sene koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için 18 Mart'taki toplantıyı beklemeden 3 Mart'ta 50 baz puan indirmiş ardından 16 Mart'ta faizleri 0-0,25 aralığına çekmişti.

Fed'in özellikle pandemi etkisiyle adımları faiz arttırmamak yönünde olmuştu.

FED 2021 TOPLANTI TAKVİMİ

FOMC, her yıl olduğu gibi 2021'de de 8 kez toplanacak. FOMC toplantılarının 2021 yılındaki tarihleri şöyle olacak:

Fed Toplantıları Tarihler Faiz Kararı Birinci Toplantı 26-27 Ocak Sabit (Yüzde 0-0.25) İkinci Toplantı 16-17 Mart Sabit (Yüzde 0-0.25) Üçüncü Toplantı 27-28 Nisan Sabit (Yüzde 0-0.25) Dördüncü Toplantı 15-16 Haziran Sabit (Yüzde 0-0.25) Beşinci Toplantı 27-28 Temmuz Sabit (Yüzde 0-0.25) Altıncı Toplantı 21-22 Eylül - Yedinci Toplantı 2-3 Kasım - Sekizinci Toplantı 14-15 Aralık -

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