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Son dakika haberi... İstanbul'da kentsel dönüşüme destek için hibe ve kredi kararı

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#İstanbul#Kentsel Dönüşüm#Hibe
Son dakika haberi... İstanbulda kentsel dönüşüme destek için hibe ve kredi kararı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2024 00:43

Son dakika haberi... İstanbul’da yürütülecek olan kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre hak sahibine bir konut için 700 bin TL’ye kadar hibe, 700 bin TL’ye kadar kredi; bir iş yeri için 350 bin TL’ye kadar hibe, 350 bin TL’ye kadar kredi; diğer her bir konut için 1 milyon 400 bin TL’ye ve diğer her bir iş yeri için de 700 bin TL’ye kadar kredi verilecek.

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#İstanbul#Kentsel Dönüşüm#Hibe

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