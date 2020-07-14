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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 17:07,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Ekonomik alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de

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Son dakika haberi: Ekonomik alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
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Son dakika haberi... İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması, koronavirüs(Kovid-19) salgını gerekçesiyle iş akitlerinin feshedilmesini engelleyen uygulama ile kısa çalışma uygulamasının uzatılması, Soma'daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması, koronavirüs(Kovid-19) salgını gerekçesiyle iş akitlerinin feshedilmesini engelleyen uygulama ile kısa çalışma uygulamasının uzatılması, Soma'daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

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