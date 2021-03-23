Son dakika haberi: Bakan Elvan ekonomide reform takvimini açıkladı! 10 önemli başlık...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı, ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeye yönelik Ekonomi Reformları Eylem Planı takvimi, ilgili Bakanlıkların ve kurumların yol haritası belli oldu.

Ekonomide Reform takvimini açıklayan Bakan Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun." notunu düştü.

Ekonomi Reformları Eylem Planı'nda öne çıkan 10 ana başlık şöyle:

Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Söz konusu takvime göre Ekonomi Reform Paketi'ndeki tüm eylemler 2023 yılının mart ayına kadar tamamlanacak.

İŞTE REFORMUN AYRINTILARI

* Geliri düşük olan küçük esnafa vergi muafiyeti sağlanacaktır.

* Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacaktır.

* Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla enflasyon dinamiğini takip etmek, dezenflasyon süreci önünde risk oluşturan şokları değerlendirmek, gerekli önlemleri belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi oluşturulacaktır.

* Müstakil bir Katılım Finans Kanunu hazırlanarak, çeşitli kanunlar altında düzenlenen katılım finans sektörü tek bir çatı altında toplanacak, katılım finans altında yer alan tüm sektörlere yönelik uluslararası standartlarda Merkezi Danışma Kurulu hayata geçirilecektir

Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık.



Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.



Hayırlı olsun.



➡️https://t.co/CEdZjbJiUq pic.twitter.com/a22mpHbs0r — Lütfi Elvan (@lutfielvan) March 23, 2021

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