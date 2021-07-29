DHA
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Son dakika haberi: Bakan Elvan duyurdu: KDV indirimlerinin süresi 2 ay daha uzatıldı
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uygulanan KDV indirimlerinin süresinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklamada yapan Bakan Elvan, " Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz. Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.