Son dakika haberi: Bakan Elvan duyurdu: KDV indirimlerinin süresi 2 ay daha uzatıldı

Sosyal medya hesabından açıklamada yapan Bakan Elvan, " Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz. Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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