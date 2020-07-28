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Ekonomi
Haber Giriş: 28.07.2020 - 19:19,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Albayrak duyurdu! Türkiye 33. sıraya yükseldi

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Son dakika haberi: Bakan Albayrak duyurdu! Türkiye 33. sıraya yükseldi
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Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dünya geneli iş yapma kolaylığı endeksi ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti. 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde TÜRKİYE, 190 ülke arasında 60. sıradayken BUGÜN 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için CAZİBE MERKEZİ olmaya devam edecek!" açıklamasında bulundu.

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