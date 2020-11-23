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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 16:16 | Son Güncelleme:

Son dakika... Flaş Fikirtepe hamlesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

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Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından notlar;

* (Fikirtepe) Bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz.

* 60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi'nin yatırım değeri yaklaşık 5 milyar lira olacak.

* (Fikirtepe) Hiç başlamamış, herhangi bir anlaşma yapmamış, sözleşme imzalamamış, yıkılmamış adaların da planlarını revize etmek suretiyle, Aralık ayında yeni planları askıya çıkaracağız.

* Konutları, devlet güvencesiyle biz yapacağız. 1,5 milyon metrekare inşaat alanını kapsayan projeye inşallah hızlı şekilde başlayıp etaplar halinde vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız.

Ayrıntılar geliyor...

 

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