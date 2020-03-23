MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Fed yeni Corona virüs önlemlerini açıkladı
GeriEkonomi Son dakika... Fed yeni Corona virüs önlemlerini açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Haber Giriş: 23.03.2020 - 15:23,Son Güncelleme:/

Son dakika... Fed yeni Corona virüs önlemlerini açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Fed yeni Corona virüs önlemlerini açıkladı
Abone Olgoogle-news

ABD Merkez Bankası (Fed) daha önce açıkladığı 700 milyar dolarlık varlık alımı ve 300 milyar dolarlık kredi genişlemesine ek olarak ekonomiyi desteklemek için yeni önlemler açıkladı. Fed'den yapılan açıklamada sınırsız hazine tahvili ve ipoteğe dayalı varlık alımı yapılabileceği belirtildi.

ABD merkez bankası Fed Pazartesi günü, kötü durumdaki ABD ekonomisini desteklemek için, aralarında borçlanma maliyetlerini düşük tutmak için sınırsız tahvil alımı ve özel sektöre ve yerel yönetimlere kredi akışını sağlamak için programlar oluşturmak dahil geniş çaplı ikinci dalga tedbir paketi açıkladı.

Fed açıklamasında, "Fed, piyasa işleyişini sorunsuz hale getirmek ve para politikasının daha geniş finansal koşullara ve ekonomiye etkin yansımasını sağlamak için Hazine tahvilleri ve devlet dairelerinin mortgage destekli tahvillerini ihtiyaç duyulan miktarda satın alacaktır ve aynı zamanda devlet dairelerinin ticari mortgage destekli menkul kıymetlerini de alacaktır"" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle