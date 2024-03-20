Son dakika... Fed kritik faiz kararını açıkladı

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ABD Merkez Bankası(Fed), gösterge faiz oranını beklentiler dahilinde yüzde 5.50 olarak bıraktı. Karar oybirliğiyle alındı.

Açıklamalarda istihdam kazanımlarının güçlü olduğu vurgusu yapıldı. Fed ayrıca enflasyonun geçen yıl gerilediğini ancak yüksek seyretmeye devam ettiğini belirtti.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ENFLASYON ŞARTI

Fed, enflasyonun hedefe doğru gittiğine daha büyük güven duyana kadar faiz indirimi olmayacağını açıkladı. Fed, 2024 yılında daha hızlı büyüme, daha düşük işsizlik ve daha yüksek çekirdek enflasyon bekliyor.

BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELDİ

Fed yetkilileri önümüzdeki üç yıl için GSYH tahminini yukarı yönlü revize etti.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2024 yılı GSYH beklentisi yüzde 1,4'ten yüzde 2,1'e çıkarıldı.

Fed yetkililerinin 2025 yılı için GSYH beklentisi yüzde 1,8'den yüzde 2,0'ye, 2026 yılı için beklentisi yüzde 1,9'dan yüzde 2,0'ye yükseldi. Fed yetkilileri uzun dönem GSYH beklentilerini yüzde 1,8 seviyesinde tuttu.

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ABD ekonomisi 2023 yılının son çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 3,2 büyüdü. GSYH ile ilgili final sonuçları 20 Mart'ta açıklanacak.

İŞSİZLİK BEKLENTİSİ BU YIL İÇİN GERİLEDİ

Fed yetkilileri bu yıl için işsizlik oranı beklentilerini aşağı yönlü revize ederken, önümüzdeki yıl için değiştirmedi.

Buna göre, işsizlik oranı tahmini bu yıl için yüzde 4,1'den yüzde 4,0'e çekildi, 2025 yılı için yüzde 4,1 olarak bırakıldı. 2026 yılı tahmini yüzde 4,1'den yüzde 4,0'e revize edilirken, uzun dönem için yüzde 4,1 olan beklentiler aynı kaldı.

ABD'de Şubat ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 3,9 olarak açıklandı.

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FAİZ TAHMİNİ

Fed yetkililerinin bu yıl için medyan faiz tahmini değişmezken, gelecek iki yıl için yükseldi.

Bu yıl için medyan faiz tahmini yüzde 4,6'da kalırken, gelecek yıl için yüzde 3,6'dan yüzde 3,9'a, 2026 yılı için yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e yükseltildi. Yetkililer, uzun dönem için yüzde 2,5 olan tahminlerini de yüzde 2,6'ya çıkardı.

ÇEKİRDEK PCE BEKLENTİLERİNİ BU YIL İÇİN YÜKSELDİ

Fed'in projeksiyonunda, bu yıl için çekirdek PCE beklentisi yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya çıkarken, gelecek yıl beklentisi yüzde 2,2, 2026 yılı beklentisi yüzde 2,0 olarak korundu.

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Yetkililerin PCE enflasyon beklentileri bu yıl için yüzde 2,4'te bırakırken, gelecek yıl için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çıkardı. 2026 yılı ve uzun dönem için yüzde 2,0 olan beklentiler değişmedi.

Fed yetkilileri 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

ÜÇ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Federal Açık Piyasa Komitesi üyeleri, 2024 sonu faiz oranlarına ilişkin medyan projeksiyonu 4,50 ile 4,75 arasındaki orta noktada bıraktı. Bu durum Fed üyelerinin yıl sonundan önce hala yüzde 0,75 puanlık kesinti bekledikleri anlamına geliyor. Uzmanlar bu durumu Fed'in 2024 yılında 0,25 baz puanlık üç faiz indirimi yapabileceği şeklinde yorumluyor.

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2023 yılının Aralık ayında yapılan Fed toplantısında, 2024 yılı için üç faiz indiriminin beklendiği açıklanmıştı. Ancak özellikle ABD enflasyon verilerinin Şubat ayında beklenenden yüksek gelmesi ile bazı kesimler Fed'in faiz indirimi sayısını azaltabileceği tahminlerinde bulunmuşlardı.

POWELL: İŞ GÜCÜ PİYASASI SIKI

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Powell, iş gücü piyasasının sıkı olmaya devam ettiğini söyledi.

Powell'ın açıklamaları şöyle:

Her ne kadar aşağı yönlü bir hareket olsa da enflasyon hala yüksek. Sürdürülebilir bir fiyat istikrarını sağlamak herkes için önem taşıyor. Güçlü tüketici talebi ve iyileşen tedarik zincirleri GSYH büyümesini artırdı. İş gücü piyasası göreceli olarak sıkı olmaya devam ediyor.

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"ENFLASYON HALA HEDEFİMİZİN ÜZERİNDE"

Arz ve talep daha iyi dengeye geliyor. Bu dengelenme ile birlikte enflasyona olan katkının aşağı gelmesini bekliyoruz. Enflasyon bekleyişleri iyi çıpalandı. Enflasyon son 123 ayda kayda değer şekilde yavaşladı, ancak hala hedefimizin üzerinde. Uzun vadeli enflasyon bekleyişleri iyi çıpalandı.

"BU YIL FAİZ İNDİRMEMİZ BÜYÜK OLASILIK"

Politika faiz oranımız büyük olası ile tepe noktasında. Bu yıl bir noktada faiz indirmemiz büyük olasılık. Ancak görünüm belirsiz ve risklere karşı dikkatli olmaya devam ediyoruz. Eğer ihtiyaç olur ise faizleri daha uzun süre yüksek tutmaya hazırız. Politikaya karar vermek için gelen verileri dikkatle değerlendireceğiz. Kararlarımızı toplantıdan toplantıya alacağız.

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İş gücü piyasasında beklenmedik zayıflıklar bir yanıt gerektirebilir. Yaptığımız projeksiyonlar bir plan değil, şartlara göre projeksiyonları ayarlayacağız.

Bilanço küçültmenin yavaş bir hızla yapılması sorunsuz geçişi sağlayacak. Para piyasasında oynaklık riskini sınırlayacak. Enflasyonu yüzde 2'ye getirme hedefimize bağlıyız. Yüzde 2 enflasyon hedefine zaman içinde ulaşacağız. İş gücü arz verileri nedeniyle GSYH tahminleri yukarı yönlü revize edildi.

"YÜZDE 2 ENFLASYONA DÖNÜŞ İÇİN İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR YOL VAR"

Mevsimsel etkiler Ocak enflasyonunu yukarı itmiş olabilir. Enflasyonda yüzde 2'ye dönüşte önümüzde inişli çıkışlı bir yol var. Eğer iş gücü piyasasında ciddi bir zayıflama olursa bu faiz indirimine başlamak için bir neden olur.

Ultra düşük faiz oranlarına geri gitmeyi beklemiyor. Düşük enflasyon veya zayıf iş gücü verisi faiz indirimlerini yönlendirebilir. İnsanların çoğunun beklediği gibi bu yıl faiz indirimleri yapılması hala büyük olasılık, ancak bu verilere bağlı.

"ENFLASYONU SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE AŞAĞI GETİRMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ"

Finansal koşulların er ya da geç ekonomik aktiviteyi etkileyeceğini düşünüyoruz. Enflasyonu sürdürülebilir şekilde aşağı getirmemiz çok önemli. Fiyat istikrarı ve maksimum istihdamı sağlamak için her şeyi yapıyoruz. Yılın ilk yarısında bir miktar daha yüksek enflasyon görmek normal. Ücretlerdeki büyüme kademeli olarak yavaşlıyor. Ücretlerdeki büyüme daha sürdürülebilir seviyelere yavaşlıyor.

İş gücü piyasası iyi durumda ancak işten çıkarmaları yakından izliyoruz, işsizlik sigortası başvuruları çok çok düşük. Bilanço konusunda geçmişte yaptığımız hatalara daha fazla dikkat gösteriyoruz.

Gelecek enflasyon verisi çok önemli, daha fazla güven duymak için baktığımız yer orası. Bunun yanı sıra diğer verilere de bakıyor olacağız. Faizleri indirmeye başladığımızda dikkatli olmamız gerekli. Ocak ve Şubat enflasyon rakamları daha fazla güven duyana kadar beklemekle doğru yaptığımızı gösterdi.

Fed'in merkez bankası dijital parası üzerinde çalışmakta olduğunu söylemek yanlış. Merkez bankası dijital parası önermekten çok uzaktayız.