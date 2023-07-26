Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı... Powell'dan çok önemli faiz mesajı

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ABD Merkez Bankası Fed faiz artırımlarına devam ediyor. Fed piyasaların beklentisi dahilinde faizi 25 baz puan artırarak yüzde 5,25'ten yüzde 5,50'ye yükseltti. Fed faiz kararını oybirliğiyle aldı. Fed Başkanı Jerome Powell, faizin Eylül ayında artırılmasına yönelik bir karar almadıklarını, verilerin henüz ellerine ulaşmadığını ve verilere göre faizi artırıp ya da sabit tutma kararı vereceklerini söyledi.

Fed'den yapılan açıklamada şu detaylar yer aldı:

Ekonomik aktivite ılımlı bir hızla büyüdü. İstihdam artışları son aylarda güçlüydü, işsizlik oranı düşük olmaya devam ediyor. Para politikası için ek bilgileri ve atılmış adımların etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz. Gelecekteki eylemler sıkılaştırmanın etkisini, ekonomik ve finansal gelişmelere bağlı. Önceki açıklamalarda yer alan planlar çerçevesinde tahvil varlıklarımızı azaltmaya devam edeceğiz. Sıkı kredi şartlarının ekonomik aktivite üzerinde, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratması büyük olasılık, bu etkinin büyüklüğü belirsiz olmaya devam ediyor.

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POWELL'DAN ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrasında basın açıklaması yaptı. Powell, Fed'in Eylül'deki toplantısında faiz artırımı konusunda bir karar almadığını açıkladı. Powell "Eğer veriler daha fazla faiz artırımı gerektiğine işaret eder ise buna karar veririz" dedi.

Powell'ın açıklamaları şöyle:

Tüketici harcamalarında büyüme yavaşladı. İstihdam hala güçlü bir hızla büyüyor. İşgücü arzı ve talebi arasında daha iyi bir dengelenmenin devam eden işaretlerini görüyoruz. İş gücü talebi hala arzı önemli şekilde aşıyor. Enflasyon bir miktar yavaşladı. Enflasyon bekleyişleri işi çıpalanmış olmaya devam ediyor. Yüzde 2 hedefine dönülmesi için ise uzun bir yol var. Enflasyonun Fed'in çifte hedefine yarattığı riskler konusunda oldukça özenliyiz. Yapılan faiz artırımlarının tam etkilerinin gerçekleşmesi zaman alacak. Toplantıdan toplantıya verileri takip ederek karar almaya devam edeceğiz.

"ENFLASYONU YÜZDE 2 HEDEFİNE GETİRMEYE BAĞLIYIZ"

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Enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmeye bağlı olmaya devam ediyoruz. Enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmenin bir süre için trendin altında büyüme ve iş gücü piyasasında bir miktar yavaşlama gerektirmesi büyük olasılık.

"GELECEK TOPLANTIDA FAİZ ARTIRIMI YAPILMASI İÇİN KARAR VERMEDİK"

Gelecekteki toplantılarda faiz artırımı yapılması konusunda bir karar vermedik. Kararları toplantıdan toplantıya yaptığımız değerlendirmelerle alıyoruz. Haziran ayında enflasyon beklentilerin altında kaldı, ancak tek bir veriye bakarak karar alamayız. Daha geniş bir perspektiften bakarak, değerlendirerek karar vermemiz gerekli.

VERİLER FAİZ KARARI İÇİN ÖNEMLİ

Verilerin daha fazla faiz artırımı gerektirip gerektirmediğine gelecek toplantıda vereceğiz. Eğer veriler daha fazla faiz artırımı gerektiğine işaret eder ise buna karar veririz. Para politikasının sınırlayıcı olduğuna inanıyoruz. Eylül toplantısına kadar önümüzde 8 hafta var ve bu sürede gelecek verilere göre karar vereceğiz. Güçlü büyüme enflasyona katkı yapabilir, politika yanıtı verilmesi gerekebilir. Eylül ayı kararı bir faiz artırımı veya faizin sabit tutulması yönünde olabilir, bu tamamen verilere bağlı ve o veriler henüz gelmedi.

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"ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜKSEK"

Sıkılaştırıcı para politikalarının bir süre daha devam etmesi gerekli. Çekirdek enflasyon hala oldukça yüksek. Faiz artırımlarına rağmen işsizlik yükselmiyor, işsizlik hala tarihi düşük seviyelerde. Bugünkü faiz artırımının uygun olduğunu düşünüyoruz ve gelecekteki verilere bakarak adım atmaya devam edeceğiz. Eğer veriler bize daha fazla şey yapmamız gerektiğini söyler ise daha fazlasını yapacağız. Çok fazla belirsizlik var, gelecekteki her toplantıya kafamızda bir karar ile gitmek istemiyoruz. FOMC'nin çok fala yönlendirme sunması gereken bir ortamda değiliz.

"KİMSENİN KUŞKUSU OLMASIN"

Hiç kimsenin enflasyonu hedefe getirmek için elimizdeki tüm araçları kullanacağımızdan kuşkusu olmasın. Enflasyonun hedefe geri döndürmeye kararlıyız, bu yönde ilerlerken sabırlı olmalıyız. Enflasyon beklenenden daha dayanıklı olduğunu kanıtladı. Politika bizim beklediğimiz gibi çalışıyor. Para politikası konut dışı hizmetler sektörü dezenflasyonunda önemli rol oynayacak. İyileşen arz şartları mal dezenflasyonunda önemli bir rol oynuyor. Ücret enflasyonunun hedeflemiyoruz. İşçi sendikaları ile müzakereler konusunda yorum yapmak bizim işimiz değil.

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"BU YIL FAİZ İNDİRİMİ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Faiz indirimine karar verirken hem enflasyonun bulunduğu seviyeye hem de enflasyonun düşüş hızına bakmamız gerekli. Bu yıl faiz indirimi olacağını düşünmüyoruz. Faiz indirimi enflasyonun hedefimize doğru gelmekte olduğuna ne kadar güvendiğimizle ilgili olacak. Benim temel senaryoma göre enflasyonu, iş gücü piyasası için en kötüsünü yaratmadan hedefe getireceğiz. Fed uzmanları artık resesyon beklemiyorlar. Önümüzde yumuşak iniş için bir patika var. Eğer enflasyonun güvenilir şekilde aşağı gelmekte olduğunu görürsek, faizi nötr bir seviyeye ve sonrasında nötr seviyenin altına getirebiliriz. Nötr seviyenin nerede olduğuna ve oraya ne zaman geleceğimize yönelik rakamsal bir değerlendirme yapmak istemiyorum.

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"GÜÇLÜ EKONOMİ GÖRÜYORUZ"

Bankacılık sektörü güçlü ve dayanıklı olmaya devam ediyor, sektörü hala dikkatle izliyoruz. Güçlü harcama ve güçlü ekonomi görüyoruz. Ekonomi bankacılık sektöründeki kargaşa ile iyi başa çıkmış görünüyor. Ücretlerde büyüme oranının zaman içinde yüzde 2 enflasyon ile tutarlı olmasını istiyoruz. Ücretlerin erken dönemde enflasyonun önemli bir nedeni olduğunu düşünmüyoruz. ancak şimdi ücretler enflasyonu aşağı getirmenin önemli bir parçasıdır. Komite'de bu toplantıya ve gelecek toplantıya yönelik bir dizi görüş dile getirildi, bu görüşler tutanaklara yansıtılacak.

BAHREYN FAİZİ ARTIRDI

Bahreyn Merkez Bankası, politika faiz oranını 25 baz puan artırdı. CBB'den yapılan açıklamaya göre, gösterge olarak kullanılan bir hafta vadeli mevduat faiz oranı yüzde 6,00'dan yüzde 6,25'e çıkarıldı.

Banka, gecelik faiz oranını yüzde 5,75'ten yüzde 6,00'ya yükseltirken, bir aylık mevduat faiz oranını yüzde 6,75, borç verme faiz oranını 7,00 olarak bıraktı. CBB faiz kararı ABD Merkez Bankası(Fed) tarafından alınan 25 baz puan faiz artırımı kararının ardından geldi.

KUVEYT'TEN DE FAİZ ARTIRIMI KARARI

Kuveyt Merkez Bankası(CBK), gösterge faiz oranında 25 baz puan artışa gitti. CBK'den yapılan açıklamaya göre, iskonto faiz oranı yüzde 4,00'ten yüzde 4,25'e çıkarıldı. CBK Başkanı Basel Al-Haroon, faiz kararının en son ekonomik, parasal ve bankacılık verilerinin kapsamlı bir analizi sonucunda verildiğine işaret etti.

Al Haroon, "Haziran ayında önceki dönemde istikrar kazanan büyüme ve enflasyon oranları, yerel likidite göstergeleri, mevduat ve banka kredilerindeki gelişmeler, hem Kuveyt Dinarı hem de başlıca yabancı para birimlerindeki faiz oranları, Kuveyt Dinarı'nın cazibesini desteklemektedir." değerlendirmesinde bulundu. CBK'nın faiz artırım kararı, ABD Merkez Bankası'ndan(Fed) gelen 25 baz puan faiz artırım kararını takip etti.

KATAR'DAN 25 BAZ PUAN ARTIRIM

Katar Merkez Bankası(QCB), gösterge faiz oranını 25 baz puan yükseltti. QCB'den yapılan açıklamaya göre, repo faiz oranı yüzde 5,75'den yüzde 6,00'ya çıkarıldı. QCB, borç verme faiz oranını yüzde 6,00'dan yüzde 6,25'e, mevduat faiz oranını yüzde 5,50'den yüzde 5,75'e yükseltti. Karar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25 baz puan faiz artırımının ardından geldi.

BAE'DEN DE FAİZ KARARI GELDİ

Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) Merkez Bankası(CBUAE), politika faiz oranını 25 baz puan artırdı. CBUAE, ABD Merkez Bankası(Fed) faiz kararını takip ederek, gösterge faizde aynı seviyede artışa gitti. Buna göre, mevduat faiz oranı yüzde 5,15'dan yüzde 5,40'a çıkarıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN FAİZ HAMLESİ

Suudi Arabistan Merkez Bankası(SAMA), gösterge repo ve ters repo faiz oranlarında 25 baz puan artırıma gitti. SAMA, faiz kararlarında ABD Merkez Bankası(Fed) faiz hareketlerini takip ediyor. SAMA'dan yapılan açıklamaya göre, repo faiz oranı yüzde 5,75'ten yüzde 6,00'ya, ters repo faiz oranı yüzde 5,25'ten yüzde 5,50'ye çıkarıldı.