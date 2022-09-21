Son dakika… Fed faiz kararını açıkladı

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ABD Merkez Bankası (Fed), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, ekonomistlerin beklentileri dahilinde politika faizini 75 baz puan yükselterek; faizleri yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti.

Fed bir önceki toplantının yapıldığı temmuz ayında, politika faizinde beklentilere paralel 75 baz puan artırıma gitmişti. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Toplantı sonrası Fed'den yapılan açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Fed'den yapılan açıklamada, ilerideki toplantılarda faizlerde yapılacak artışlarının devam etmesinin uygun olacağına dair yönlendirme tekrar kullanılırken; yüzde 2 enflasyon hedefine dönme kararlılığına da vurgu yapıldı.

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"Son göstergeler harcama ve üretimde ılımlı büyümeye işaret ediyor" ifadelerini kullanan Fed, "Enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor, pandemi ile ilişkili dengesizlikleri, yüksek gıda ve enerji fiyatlarını, genele yaygın fiyat baskılarını yansıtıyor" dedi.

"Ukrayna'daki savaş da enflasyon üzerinde ek yukarı yönlü baskı oluşturuyor ve global ekonomik aktiviteyi bastırıyor" ifadelerini kullanan Fed, "Politikayı uygun şekilde ayarlamaya hazırız" dedi.

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FED YETKİLİLERİ BÜYÜME TAHMİNLERİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri GSYH tahminlerini aşağı yönde revize ettiler.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2022 yılı GSYH beklentisi yüzde 1,7'den yüzde 0,2'ye çekildi. Fed yetkililerinin gelecek yıl için GSYH beklentisi yüzde 1,7'den yüzde 1,2'ye, 2024 için beklentisi yüzde 1,9'dan yüzde 1,7'ye revize edildi.

Fed yetkilileri 2025 yılı ve uzun dönem GSYH beklentilerini yüzde 1,8 seviyesinde belirlediler.

ABD ekonomisi 2022 yılının ikinci çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 0,6 daraldı. GSYH ile ilgili final sonuçları 29 Eylül'de açıklanacak.

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

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FED YETKİLİLERİ, İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri bu yıl ve önümüzdeki iki yıl için işsizlik oranı beklentisini yukarı yönlü revize etti.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, işsizlik oranı tahmini bu yıl için yüzde 3,7'den yüzde 3,8'e çıkarıldı. Fed yetkilileri 2023 için tahmini yüzde 3,9'dan yüzde 4,4'e, 2024 için yüzde 4,1'den yüzde 4,4'e revize etti.

2025 yılı tahmini yüzde 4,3 olarak belirlenirken, uzun dönem tahmini yüzde 4,0 olarak kaldı.

ABD'de Ağustos ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 3,7 seviyesinde açıklandı. İşsizlik oranı COVİD-19'un etkilerinin zirve yaptığı 2020 Nisan ayında yüzde 14,7 ile tarihi zirvesini görmüştü.

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17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

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POWELL: FAİZ ARTIRIMLARINA DEVAM ETMEK GEREKLİ OLACAK

Fed'in faiz kararının ardından yapılan basın toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell açıklamalarda bulundu. Powell'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirmeye hazırız, fiyat istikrarını sağlamak bizim sorumluluğumuz

Fiyat istikrarı olmadan ekonomi çalışamaz. Para politikası duruşumuzu fiyat istikrarını sağlama amacımıza doğru yönlendiriyoruz. Enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmek için araçlara sahibiz. Faiz artırımlarına devam etmek gerekli olacak.

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İş gücü piyasasında arz ve talep şartlarının zaman içinde daha iyi bir dengeye gelmesini bekliyoruz. Enflasyon yüzde 2 hedefimizin oldukça üzerinde olmaya devam ediyor, enflasyona yönelik riskleri yukarı yönlü görmeyi sürdürüyoruz.

ODAK NOKTAMIZ ENFLASYONU GERİ GETİRMEK

Enflasyonda mevcut durumdan memnun olmak için bir zemin yok. Fed bilançosunu daraltmaya devam edeceğiz. Enflasyonun yüzde 2'ye doğru gittiğinin kanıtlarını önümüzdeki aylarda görmek istiyoruz. Faiz artırım hızı gelen verilere bağlı olacak. Toplantıdan toplantıya kararlarımızı vermeye devam edeceğiz. Sınırlayıcı politika duruşuna bir süre için daha ihtiyaç duymamız büyük olasılık. Güçlü ve hızlı adımlar atıyoruz. Fed hedeflerini başarmak için yapabileceğimiz her şeyi yapacağız.

Bizim odak noktamız enflasyonu geri getirmek. Bunu yapmak için iş gücü piyasasının gevşemesine, ekonomide trendin altında büyümeye ihtiyacımız var. Enflasyonun yüzde 2'ye doğru gittiğinden emin olduğumuzda faiz artırımı hızını yavaşlatacağız. İş gücü piyasasının soğumakta olduğu yönünde şu ana kadar sadece ılımlı işaretler gördük.