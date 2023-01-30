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Son dakika... Fatih yeni sondaja başladı

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Sondaj Gemisi#Sakarya Gaz Sahası#Sondaj
Son dakika... Fatih yeni sondaja başladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 09:06

Fatih Sondaj Gemisi Amasra 2'de yeni sondaj yapmaya başladı.

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yeni sondajı duyurdu. Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih Sondaj Gemisi yeni tespit kuyusu olan Amasra 2'de sondaja başladı.

Yapılan açıklama şöyle:

Keşfin Fatih’i, Amasra-2’de! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-2’de sondaja başladı. Türkiye’nin enerjisi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

 

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#Fatih Sondaj Gemisi#Sakarya Gaz Sahası#Sondaj

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