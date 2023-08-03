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Son dakika... TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı.. Temmuz enflasyonunda en çok düşen konut, en çok artan lokanta oldu

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#TÜİK #Enflasyon#Veri
Son dakika... TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı.. Temmuz enflasyonunda en çok düşen konut, en çok artan lokanta oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 10:27

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuz ayında enflasyon yıllık yüzde 47,83 oldu. Aylık bazda ise bir önceki aya göre değişim oranı %9,49 olarak belirlendi. TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranları yıllık ana harcama gruplarına göre, bir önceki yılın aynı ayı baz alındığında en az artış gösteren ana grup %19,31 ile konut oldu. Bunu 22,95 ile giyim ve ayakkabı, takip etti. Temmuz ayı enflasyon oranlarına göre lokanta ve oteller en çok artış gösteren harcama grubu oldu.

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TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti.

Son dakika... TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı.. Temmuz enflasyonunda en çok düşen konut, en çok artan lokanta oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %82,62 ile lokanta ve oteller oldu.
Son dakika... TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı.. Temmuz enflasyonunda en çok düşen konut, en çok artan lokanta oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %2,67 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %17,75 ile ulaştırma oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).
Son dakika... TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı.. Temmuz enflasyonunda en çok düşen konut, en çok artan lokanta oldu

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 4 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 135 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %54,32, AYLIK %8,92 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %8,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %34,66, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,32 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,08 olarak gerçekleşti.
Son dakika... TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı.. Temmuz enflasyonunda en çok düşen konut, en çok artan lokanta oldu

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %44,50, AYLIK %8,23 ARTTI

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %8,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %78,51 arttı.
Son dakika... TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı.. Temmuz enflasyonunda en çok düşen konut, en çok artan lokanta oldu

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK %50,81 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %57,51 artış, imalatta %50,81 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %17,56 azalış, ve su temininde %62,64 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %45,52, dayanıklı tüketim malında %54,85, dayanıksız tüketim malında %63,35, enerjide %3,82 ve sermaye malında %63,29 artış olarak gerçekleşti.
Son dakika... TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı.. Temmuz enflasyonunda en çok düşen konut, en çok artan lokanta oldu

YILLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 10 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 19 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık azalış gösteren tek alt sektör %17,56 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %89,56, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %80,63, içecekler %77,29 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Son dakika... TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı.. Temmuz enflasyonunda en çok düşen konut, en çok artan lokanta oldu

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 11 alt sektör daha düşük, 18 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık azalış gösteren tek alt sektör %5,05 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %20,24, ham petrol ve doğal gaz %16,19, metal cevherleri %12,69 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Son dakika... TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı.. Temmuz enflasyonunda en çok düşen konut, en çok artan lokanta oldu







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#TÜİK#Enflasyon#Veri

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