Son dakika... TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı.. Temmuz enflasyonunda en çok düşen konut, en çok artan lokanta oldu

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TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti.

