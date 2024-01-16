Son dakika... En düşük emekli maaşı belli oldu! SSK - Bağkur emeklisine ek zam müjdesi

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı artışı gerçekleşti. Yaklaşık 3.5 saat süren Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşını açıkladı.

En düşük emekli maaşı 7500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Böylece maaşlara yüzde 33.33 oranında zam yapıldı.

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına 5 puanlık artış yapıldı ve yüzde 42.60 oranında zam aldılar.

"TEMMUZ AYINDA EMEKLİLERİMİZİN HEPSİ AYNI ORANDA MAAŞ ARTIŞINA KAVUŞACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamasında "İnsanımızın refah düzeyini yükselmek için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. Geçen yılın son aylarındaki yaptığımız hesaplarla 16 milyon emekliye 5'er bin lira ödeme gerçekleştirdik. Çalışan emekliler de ödemelerini aldı. Emeklilerimizi darda bırakmıyoruz, emeklilerimizin arasındaki artışı yakınlaştıracak adım artıyoruz. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz için ilave yüzde 5 artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Temmuz ayında emeklilerimizin hepsi aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz."