Son dakika... Emeklilere ek zam açıklaması! AK Parti Grup Başkanı Güler: Aylıklar, oransal artışla iyileştirilecektir

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Milyonlarca emeklinin beklediği ek zamma ilişkin açıklamayı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptı. Güler "Etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi Kabine'de önümüzdeki hafta değerlendirilir" dedi.

Güler "Önemli olan bütçe imkanlarıyla karşılamaktır sadece bir oranın belirlenmesi artışın ortaya çıkması değil. Bütçeyi ortaya koymamız lazım bakanlığımız çalışıyor, bugün ön görüşmeyi yaptık.

Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz.

Bizim kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen işveren desteği vardı 700 TL’ye çıkartılması, kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paketimiz var ona çalışıyoruz bunun içinde değerlendirilir" ifadelerini kullandı.

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EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

Memur emeklilerine yüzde 49.25, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine yüzde 37.57 oranında zam yapılmıştı. En düşük emekli maaşı mevcutta 7500 lira olarak ödeniyor. Yapılacak değişikliklerle birlikte en düşük emekli maaşına da artışın gelmesi bekleniyor.

MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşını çekebiliyorlar. Bu tarihlere zam düzenlemesi yetişmezse zam farkının ayrıca yatırılması için tarih belirlenmesi bekleniyor.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Kök maaşı 5000 lira olan bir emekliye yüzde 50 oranında zam yapılırsa 2500 liralık zam farkı doğmuş oluyor. Bunun üzerine yüzde 4 ek ödeme de verilince kök maaş 7800 liraya ulaşıyor. En düşük emekli maaşına yüzde 50 zam yapılırsa kök maaşı 5 bin lira olan emekli 11 bin 250 lira almış olacak.