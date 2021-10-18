Son dakika... Elon Musk yine tweet attı! Dogecoin, Shiba Inu yükseldi

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Dünyanın en zenginleri arasında yer alan iş adamı Elon Musk'ın desteklediği Dogecoin yükselişe geçti. Düne göre yüzde 13'ün üzerinde prim yaparak 0.26 dolar seviyesine yükselen Dogecoin primlenmeye devam ediyor.

En büyük dokuzuncu kripto para olan Dogecoin'i destekleyen bir tweete yanıt veren Elon Musk, ayrıca Shiba Inu köpeği olduğuna inandığı çizim de yaparak Twitter'dan paylaştı.

İŞTE ELON MUSK'IN PAYLAŞIMI

SHIBA INU YÜZDE 6'YA YAKIN PRİMLİ

Shiba Inu, Musk'ın paylaşımıyla birlikte yüzde 6 civarında prim yaptı. Geçtiğimiz haftalarda bir sıfır daha silen Shiba Inu'ye büyük ilgi duyuluyor. Hem fiyatının düşük olması hem de milyarder iş adamı Elon Musk'ın radarında bulunması kripto para birimini güçlü tutuyor.

BITCOIN DE REKOA YAKLAŞTI

Kripto para birimlerinin atası olan Bitcoin de 62 bin 617 dolara kadar yükseldi. Geçtiğimiz Nisan ayında 64 bin 813 dolar ile tarihi zirvesini gören Bitcoin için analistler 65 bin dolar ile yeni rekorun kırılabileceğini belirtiyorlar.