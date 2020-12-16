MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Doğal gazda bağlantı ve hizmet bedelleri belli oldu
GeriEkonomi Son dakika... Doğal gazda bağlantı ve hizmet bedelleri belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 16.12.2020 - 07:30 | Son Güncelleme:

Son dakika... Doğal gazda bağlantı ve hizmet bedelleri belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Doğal gazda bağlantı ve hizmet bedelleri belli oldu
Abone Olgoogle-news

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından her yıl belirlenen doğal gaz dağıtım sektörü bağlantı ve hizmet bedelleri 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2021 yılı için doğal gaz dağıtım sektörü bağlantı ve hizmet bedellerini belirledi. EPDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Fiyatlar 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.

Dağıtım şirketlerinin 2021 yılı için uygulayacakları bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırları şu şekilde:

Son dakika... Doğal gazda bağlantı ve hizmet bedelleri belli oldu



False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle