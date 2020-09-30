TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu ile Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± iÅŸbirliÄŸiyleÂ oluÅŸturulan genel ticaret sistemi kapsamÄ±nda Ã¼retilen geÃ§ici dÄ±ÅŸÂ ticaret verilerine gÃ¶reÂihracat 2020 yÄ±lÄ± AÄŸustos ayÄ±nda, bir Ã¶ncekiÂ yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %5,7 azalarak 12 milyar 464 milyon dolar,Âithalat %20,4 artarak 18 milyar 742 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.



OCAK-AÄžUSTOS DÃ–NEMÄ°NDE Ä°HRACAT %12,9, Ä°THALAT %1,2 AZALDI



Genel ticaret sistemine gÃ¶re ihracat 2020 yÄ±lÄ± Ocak-AÄŸustosÂ dÃ¶neminde bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re %12,9 azalarakÂ 102Â milyar 343 milyon dolar, ithalat %1,2 azalarak 135 milyar 347Â milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.



AÄžUSTOS AYINDA ENERJÄ° ÃœRÃœNLERÄ° VE ALTIN HARÄ°Ã‡ Ä°HRACAT %1,8 AZALDI,Â Ä°THALAT %9,2 ARTTI



Enerji Ã¼rÃ¼nleri ve parasal olmayan altÄ±n hariÃ§ ihracat, 2020Â AÄŸustos ayÄ±nda %1,8 azalarak 12 milyar 64 milyon dolardan, 11 milyarÂ 845 milyon dolara geriledi.



AÄŸustos ayÄ±nda enerji Ã¼rÃ¼nleri ve parasal olmayan altÄ±n hariÃ§Â ithalat %9,2 artarak 11 milyar 470 milyon dolardan, 12 milyar 520Â milyon dolara yÃ¼kseldi.



Enerji Ã¼rÃ¼nleri ve parasal olmayan altÄ±n hariÃ§ dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± AÄŸustos ayÄ±nda 675 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. DÄ±ÅŸ ticaret hacmiÂ %3,5 artarak 24 milyar 365 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. SÃ¶z konusuÂ ayda enerji ve altÄ±n hariÃ§ ihracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± %94,6Â oldu.



DIÅž TÄ°CARET AÃ‡IÄžI AÄžUSTOS AYINDA %168,2 ARTTI



AÄŸustos ayÄ±nda dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %168,2 artarak 2 milyar 341 milyon dolardan, 6 milyar 278 milyonÂ dolara yÃ¼kseldi. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2019 AÄŸustosÂ ayÄ±nda %85,0 iken, 2020 AÄŸustos ayÄ±nda %66,5'e geriledi.



DIÅž TÄ°CARET AÃ‡IÄžI OCAK-AÄžUSTOS DÃ–NEMÄ°NDE %69,9 ARTTI



Ocak-AÄŸustos dÃ¶neminde dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± %69,9 artarak 19 milyar 426 milyon dolardan, 33 milyar 4 milyon dolara yÃ¼kseldi. Ä°hracatÄ±nÂ ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2019 Ocak-AÄŸustos dÃ¶neminde %85,8 iken, 2020Â yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde %75,6'ya geriledi.



AÄžUSTOS AYINDA Ä°MALAT SANAYÄ°NÄ°N TOPLAM Ä°HRACATTAKÄ° PAYI %94,9 OLDU



Ekonomik faaliyetlere gÃ¶re ihracatta, 2020 AÄŸustos ayÄ±nda imalat sanayinin payÄ± %94,9, tarÄ±m, ormancÄ±lÄ±k ve balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± %2,8, madencilik ve taÅŸocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± %1,8 oldu.



Ocak-AÄŸustos dÃ¶neminde ekonomik faaliyetlere gÃ¶re ihracatta imalat sanayinin payÄ± %94,4, tarÄ±m, ormancÄ±lÄ±k ve balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± %3,4, madencilik ve taÅŸocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± %1,7 oldu.



AÄžUSTOS AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM Ä°THALATTAKÄ° PAYI %77,0 OLDU



GeniÅŸ ekonomik gruplar sÄ±nÄ±flamasÄ±na gÃ¶re ithalatta, 2020 AÄŸustos ayÄ±nda ara mallarÄ±nÄ±n payÄ± %77,0, sermaye mallarÄ±nÄ±n payÄ± %13,1 ve tÃ¼ketim mallarÄ±nÄ±n payÄ± %9,6 oldu.



GeniÅŸ ekonomik gruplar sÄ±nÄ±flamasÄ±na gÃ¶re ithalatta, 2020 Ocak-AÄŸustos dÃ¶neminde ise ara mallarÄ±nÄ±n payÄ± %75,4, sermaye mallarÄ±nÄ±n payÄ± %13,8 ve tÃ¼ketim mallarÄ±nÄ±n payÄ± %10,5 oldu.



AÄžUSTOS AYINDA EN FAZLA Ä°HRACAT YAPILAN ÃœLKE ALMANYA OLDU



AÄŸustos ayÄ±nda ihracatta ilk sÄ±rayÄ± Almanya aldÄ±. Almanya'ya yapÄ±lan ihracat 1 milyar 210 milyon dolar olurken, bu Ã¼lkeyi sÄ±rasÄ±ylaÂ 989 milyon dolar ile BirleÅŸik KrallÄ±k, 740 milyon dolar ile ABD, 640 milyon dolar ile Irak, 582 milyon dolar ile Ä°spanya takip etti. Ä°lk 5 Ã¼lkeye yapÄ±lan ihracat, toplam ihracatÄ±n %33,4'Ã¼nÃ¼ oluÅŸturdu.



Ocak-AÄŸustos dÃ¶neminde ihracatta ilk sÄ±rayÄ± Almanya aldÄ±. Almanya'ya yapÄ±lan ihracat 9 milyar 763 milyon olurken, bu Ã¼lkeyi sÄ±rasÄ±ylaÂ 6 milyar 406 milyon

dolar ile BirleÅŸik KrallÄ±k, 6 milyar 295 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 445 milyon dolar ile Irak ve 4 milyar 727 milyon dolar ile Ä°talya takip etti. Ä°lk 5 Ã¼lkeye yapÄ±lan ihracat, toplam ihracatÄ±n %31,9'unu oluÅŸturdu.Â



Ä°THALATTA Ä°LK SIRAYI Ã‡Ä°N ALDI



Ä°thalatta ise Ã‡in ilk sÄ±rayÄ± aldÄ±. AÄŸustos ayÄ±nda Ã‡in'den yapÄ±lan ithalat 1 milyar 931 milyon dolar olurken, bu Ã¼lkeyi sÄ±rasÄ±ylaÂ 1 milyar 695 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 674 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 324 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 165 milyon dolar ile Ä°sviÃ§re izledi. Ä°lk 5 Ã¼lkeden yapÄ±lan ithalat, toplam ithalatÄ±n %41,6'sÄ±nÄ± oluÅŸturdu.



Ocak-AÄŸustos dÃ¶neminde ithalatta ilk sÄ±rayÄ± Ã‡in aldÄ±. Bu dÃ¶nemde, Ã‡in'den yapÄ±lan ithalat 14 milyar 218 milyon dolar olurken, bu Ã¼lkeyi sÄ±rasÄ±ylaÂ 12 milyar 643 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 288 milyon dolar ile Rusya, 7 milyar 861 milyon dolar ile ABD ve 5 milyar 943 milyon dolar ile Irak izledi. Ä°lk 5 Ã¼lkeden yapÄ±lan ithalat, toplam ithalatÄ±n %38,4'Ã¼nÃ¼ oluÅŸturdu.Â



MEVSÄ°M VE TAKVÄ°M ETKÄ°LERÄ°NDEN ARINDIRILMIÅž SERÄ°YE GÃ–RE Ä°HRACAT %4,6 AZALDI



Mevsim ve takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ seriye gÃ¶reÂ 2020 yÄ±lÄ± AÄŸustos ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re ihracat %4,6 azaldÄ±, ithalat %18,9 arttÄ±. Takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ seriye gÃ¶re iseÂ 2020 yÄ±lÄ± AÄŸustos ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re ihracat %9,1 azaldÄ±, ithalat ise %15,3 arttÄ±.



YÃœKSEK TEKNOLOJÄ°LÄ° ÃœRÃœNLERÄ°N Ä°MALAT SANAYÄ° Ä°HRACATI Ä°Ã‡Ä°NDEKÄ° PAYI %3,2 OLDU



Teknoloji yoÄŸunluÄŸuna gÃ¶re dÄ±ÅŸ ticaret verileri, ISIC Rev.4 sÄ±nÄ±flamasÄ± iÃ§inde yer alan imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerini kapsamaktadÄ±r. AÄŸustos ayÄ±nda ISIC Rev.4'e gÃ¶re imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ihracattaki payÄ± %94,9'dur. YÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleri ihracatÄ± iÃ§indeki payÄ± %3,2'dir. Ocak-AÄŸustos dÃ¶neminde yÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleri ihracatÄ± iÃ§indeki payÄ± %3,4'tÃ¼r.



AÄŸustos ayÄ±nda imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ithalattaki payÄ± %85,6'dÄ±r. YÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleri ithalatÄ± iÃ§indeki payÄ± %10,4'tÃ¼r. Ocak-AÄŸustos dÃ¶neminde imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ithalattaki payÄ± %81,1'dir. Bu dÃ¶nemde yÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleri ithalatÄ± iÃ§indeki payÄ± %12,8'dir.



Ã–ZEL TÄ°CARET SÄ°STEMÄ°NE GÃ–RE Ä°HRACAT 2020 YILI AÄžUSTOS AYINDA 11 MÄ°LYAR 759 MÄ°LYON DOLAR OLDU



Ã–zel ticaret sistemine gÃ¶re ihracat, 2020 yÄ±lÄ± AÄŸustos ayÄ±nda, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %5,9 azalarak 11 milyar 759 milyon dolar, ithalat %20,4 artarak 18 milyar 145 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.

AÄŸustos ayÄ±nda dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± %147,9 artarak 2 milyar 576 milyon dolardan, 6 milyar 386 milyon dolara yÃ¼kseldi. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2019 AÄŸustos ayÄ±nda %82,9 iken, 2020 AÄŸustos ayÄ±nda %64,8'e geriledi.



Ä°HRACAT 2020 YILI OCAK-AÄžUSTOS DÃ–NEMÄ°NDE 96 MÄ°LYAR 765 MÄ°LYON DOLAR OLDU



Ã–zel ticaret sistemine gÃ¶re ihracat, 2020 yÄ±lÄ± Ocak-AÄŸustos dÃ¶neminde, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine %13,1 azalarak 96 milyar 765 milyon dolar, ithalat %1,6 azalarak 129 milyar 816 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.



Ocak-AÄŸustos dÃ¶neminde dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± %59,8 artarak 20 milyar 680 milyon dolardan, 33 milyar 50 milyon dolara yÃ¼kseldi. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2019 Ocak-AÄŸustos dÃ¶neminde %84,3 iken, 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde %74,5'e geriledi.