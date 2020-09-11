Dev şirketin yöneticileri istifa etti! 46 bin yıllık mağarayı patlatmışlardı...

Maden şirketi Rio Tinto, mayıs ayında Avustralya'da Aborjinlere ait bir bölgede, tarihi kalıntılara ev sahipliği yapan iki mağarayı yanlışlıkla patlatmıştı. The Guardian'ın haberine göre tepki çeken olay sonrası 3 üst düzey yöneticide yalnızca ikramiye kesintisine gidildi.

46 bin yıl öncesine ait insan yerleşim kalıntılarına sahip mağaraların gördüğü zarar üzerine CEO Jean-Sebastien Jacques 2,7 milyon pound rakamındaki ikramiyesi kesilirken diğer yöneticiler Chris Salisbury ve Simone Niven ise 500 bin pounddan fazla ikramiye kaybı yaşadı.

Şimdi ise 3 üst düzey yönetici ayrılık kararı aldı. Rio Tinto, Jacques'in yönetim kurulu ile "karşılıklı anlaşma ile" ayrıldığını söyledi. Bu kararın ardında ise yatırımcıların ciddi baskısı olduğu belirtiliyor.

Üç yönetici, sözleşmelerinin şartlarının bir parçası olarak, uzun vadeli teşvik ödülleri de dahil olmak üzere bir miktar maaş almaya devam edecek. Şimdiden 3,8 milyon £ tutarında kesinti ikramiyesi cezasına çarptırıldılar.

HİSSELERİ DÜŞTÜ

Yıkılan tarihi mağaralar, yaklaşık 75 milyon pound değerindeki sekiz milyon tonluk yüksek tenörlü demir cevherinin üzerinde yer alıyordu. Yapılan incelemelerde, mağaralardaki patlamanın şirketin kendi koyduğu kuralların dışına çıkılarak gerçekleştiği belirlendi. Ayrıca bölgenin geleneksel sahipleri olan PKKP halkıyla düzgün bir ilişki kurulamadığı tespit edildi.

Rio Tinto'nun hisseleri Cuma günü Sidney'de yaklaşık% 1 düştü.