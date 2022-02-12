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Son dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı! Altın yastıkaltından böyle çıkacak!

#Altın#Yastıkaltı#Nureddin Nebati
Son dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı Altın yastıkaltından böyle çıkacak

Yastıkaltı altında detaylar belli oldu. Buna göre birikim sahipleri altınlarını kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme sokabilecek. Teslim edilen altınlar istenildiği takdirde geri çekilebilecek. 2022 yılında 1500'ün üzerinde kuyumcu sisteme dahil olacak. İşte detaylar...

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomiye yeni destek paketini açıkladı. Sunumun en önemli gündem maddelerinden biri de yastıkaltı altınlardı. Yastıkaltı altın konusunda detaylar da belli oldu. Buna göre vatandaşlar Vatandaşlar fiziki altın tasarrufları kolay ve güvenli şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edecek. Fiziki altın teslim noktaları bankalar, platformlar ve kuyumcular olacak. Kuyumcuların sayısı ise 1500’ün üzerinde olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Mart’tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere 2022 yılında 1500’ün üzerindeki kuyumcunun dahil olacağı çalışmaların başladığını söyledi.

Yürütmeye koyacağımız yeni uygulamayla Ahmet Amca, Ahmet Dayı, Ayşe Teyze çocuklarının geleceğe, kendi tasarruflarını sağlayacak adımlar atacak." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sunumunda yastıkaltı altınlarla ilgili olarak şunları söyledi:

1500'ÜN ÜZERİNDE KUYUMCU DAHİL OLACAK

Fiziki altın tasarruflarını kolay ve güvenli şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edecekler. Talep etmeleri halinde fiziki olarak da geri alabileceklerdir. Altın depo ve katılım hesaplarına fiziki altınlarını rahatlıkla yatırabilecekleri gibi altınlarının karşılığı TL tutarları ile altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açarak değer korumasından faydalanırken risksiz bir kazanç sağlayacaklardır. Fiziki altın teslim noktaları bankalar olacak, platformlar olacak ve kuyumcular olacak. Kuyumcuların sayısı 1500’ün üzerinde olacak. Mart ayından itibaren ve yıl sonuna en az 10000 kuyumcunun devreye alındığı bir sistemi paydaşlarımızla yerine getireceğiz.

Altın depo hesapları, altın katılım hesapları, çeyrek hesap, altın dönüşümlü TL mevduat hesabı, altın alım-satım işlemleri ve transfer sistemleri Takasbank’la yürümüş olacak. Altın bizim bir gerçekliğimiz. Evimizde bir köşesinde tasarruf ya da korunma amacıyla mutlaka suretle bu toprakların vazgeçemediği bir maden. Bu madenin artık ülke ekonomisini de güçlendirecek, finansal sistemi rahatlatacak, TL’yi özendirecek araç haline dönüştürülmesinin tam zamanı.

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Bankalarda an itibarıyla katılım bankaları paydaşlarımız. Emlak Katılım, Vakıf, Ziraat, Türkiye Finans, Kuveyt Türk ve Albaraka bu işin önde gidenleri olacak. Vatandaş mevcut ziynet altınını teslim edecek. Katılım bankaları, kamu mevduat bankaları bu işleyişteki en önemli adım olacak.

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BANKALARIMIZIN BAZI ŞUBELERİ SÜREKLİ ARACILIK EDECEK

Altın dönüşümlü TL hesabı ve altın transferi sistemi teminat işlemleri işlevsel hale gelecek. Fiziki ziynet altın çekimi banka tarafından müşteriye yeni üretim altın olarak müşteriye verecek. Kamu bankaları bu işin de önceliğini yapacaklar. Bankalarımız artık her ilde en az 1 şubesi mutlak suretle kuyumculuk faaliyetlerini götürecek hale dönüşecek. Altın toplama gününden ziyade her gün işleyecek tasarruf yöntemi haline gelecektir. Vatandaşlarımızın altınlarını sisteme rahatlıkla koyabilmesi için başta sisteme dahil olmak için kuyumcu sayılarının artırılması için kapsamlı çalışmaları vakit kaybetmeden hayata geçiriyoruz. Altın toplama sürecinde bugüne kadar uygulanandan farklı olarak bankalarımızın bazı şubeleri sürekli aracılık edecek. Vatandaşlarımız finansal sistemin erişimini kolaylaştıracak dijital çözümler üzerine de çalışmalar devam ediyor.

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Hali hazırda Takasbank tarafından uygulamada olan altın transfer sisteminin yaygınlaştırılması, dijitalize edilmesi gibi uygulamalar yer alıyor. Vatandaşımızın anında haberdar olması için gerekli tanıtım faaliyetleri devam edecek. Altın bir tasarruf aracı, ekonomiye kazandırılacak.

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