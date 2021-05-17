Son dakika... Binance Coin ne kadar? İşte Binance Coin fiyatları

Malta merkezli dev kripto para borsası Binance’ın kendi para birimi olan Binance Coin (BNB), kripto para birimlerinin düşüşünden etkilenerek gerilemeye devam ediyor.

10 Mayıs'ta 686 dolarla en yüksek rakamı gören Binance Coin, şu anda 539 dolarda seyrediyor. Piyasa değeri 83 milyar dolar seviyesindeki Binance Coin, üçüncü sıradaki yerini koruyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e ABD Adalet Bakanlığı ve ABD Milli Gelirler Dairesi tarafından geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatılmıştı. ABD’li yetkililer, para aklama ve vergi suçları nedeniyle soruşturmanın başlatıldığı ve bilgi toplanıldığını açıklamıştı.

Binance Sözcüsü Jessica Jung, şirketin yasal yükümlüklerini yerine getirdiği ve yetkililerle iletişim halinde olduklarını ifade etmiş ve

para aklama iddiasına yönelik araştırma sürdüklerini ve uygun prensipleri oluşturmak için çalıştıklarını belirtmişti.

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