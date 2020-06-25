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Ekonomi
Haber Giriş: 25.06.2020 - 16:55,Son Güncelleme:

Son dakika... Benzinde indirim

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Son dakika... Benzinde indirim
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada; "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 26/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 22 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 22 kuruş indirime gidilecek. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 6,57 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,35 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 6,51 liradan 6,29 liraya, İzmir'de 6,57 liradan 6,35 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. 

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