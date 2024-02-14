Son dakika... Bankalardan sıfır faizli kredi kampanyaları... 1666 lira aylık ödemesi var! İşte banka banka detaylar...

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Bankalar farklı tutarlarda sıfır faizli taksitli nakit avans ya da kredi vermeyi sürdürüyor. Bankaların amacı müşteri çekmek olsa da küçük de olsa paraya ihtiyacı olanlar için fırsatlar ortaya çıkmış oluyor.

Küçük ihtiyaçları sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanını avantaja çevirmek isteyenler internet üzerinden başvuru yaparak bankada hesap açıp ya da kredi kartı talep edip kredi veya nakit avans kullanabiliyor.

FAİZ YOK, VADE VAR, PARA ANINDA HESAPTA

Bankaya müşteri olduktan sonra kredi ya da nakit avans talep kısmından da başvuru yapıp onay gelmesiyle birlikte para hesabınıza geçiyor. Bundan sonraki süreçte gelen parayla ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, almak istediğiniz bir ürün varsa onu temin edebilirsiniz.

KREDİ NOTU UYGUNLUĞUNA GÖRE ÇIKIYOR

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Bankalar, yaptıkları incelemede kredi notuna göre kredi ya da nakit avansı veriyor. Bundan dolayı limitler dahilinde kredi notu puanına göre kredilendirme yapılıyor.

HANGİ BANKALARDA KAMPANYALAR VAR?

Enpara, Akbank, CepteTEB, QNB Finansbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, BurganBank, Yapı Kredi, AlBaraka, Denizbank faizsiz nakit avans ya da kredi imkanı sunuyor.

İŞTE AVANTAJLI KREDİ YA DA NAKİT AVANS KAMPANYALARI

Enpara

Masrafsız ihtiyaç kredisi - Yeni müşterilere özel

6 ay vade, yüzde 0 faiz, 10 bin lira limit

Aylık ödeme 1666 lira

QNB Finansbank

Yeni müşterilere özel

Yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 10 bin lira nakit avans, 6 ay vadeli 10 bin lira kredi, toplamda 20 bin lira limit.

Aylık ödeme: 3333 lira

Akbank

Yeni müşterilere özel

Yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 20 bin lira taksitli nakit avans, 6 ay vadeli 10 bin lira kredi, toplamda 30 bin lira limit.

Aylık ödeme: 5000 lira

Garanti BBVA

Yeni müşterilere özel

Yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 20 bin lira taksitli nakit avans, 6 ay vadeli 10 bin lira kredi, toplamda 30 bin lira limit.

Aylık ödeme: 5000 lira

Türkiye İş Bankası

Taksitli nakit avans-Yeni müşterilere özel

Yüzde 0 faiz, 6 ay vade, 30 bin lira limit

Aylık ödeme: 5000 lira

ON Dijital Bankacılık (BurganBank)

Yeni müşterilere özel

Yüzde 0 faiz, 6 ay vade, 10 bin lira limit.

Aylık ödeme: 1666 lira

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CepteTEB

İhtiyaç kredisi-Yeni müşterilere özel

Yüzde 0 faiz, 6 ay vade, 20 bin lira limit.

Aylık ödeme: 3333 lira.

Yapı kredi

Yeni müşterilere özel

Yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 15 bin lira nakit avans, Chippin'e üyelere 5 bin lira nakit avans, toplam 20 bin lira limit.

Aylık ödeme: 3333 lira

Albaraka

Hoş Geldin Finansmanı - Yeni müşterilere özel

Kar payı oranı yüzde 0, 6 ay vade, 15 bin lira limit.

Aylık ödeme: 2500 lira

Denizbank

Yeni müşterilere özel

Yüzde 0 faizli, 6 ay vadeli 10 bin lira nakit avans limitli .

Aylık ödeme: 1666 lira